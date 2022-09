30 сентября Парламент Грузии опубликовал список лиц, изъявивших желание стать народным защитниками. Всего заручиться поддержкой депутатов попытаются 19 человек. Среди них:

Сегодня же председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил, что процесс избрания нового омбудсмена является «открытым, прозрачным (и) объективным», и Парламент будет ждать оценок Группы оценщиков, которые они должны представить к 13 октября.

«Теперь дело за оппозицией, чтобы выбрать из возможных кандидатур не менее семи кандидатов, которые потом будут обсуждаться», — сказал Шалва Папуашвили и еще раз подтвердил, что правящая партия не будет вмешиваться в процесс до выдвижения кандидатов на пост народного защитника.

Парламент объявил конкурс на отбор кандидатов в народные защитники 15 сентября, а регистрация кандидатов завершилась 29 сентября. Кандидатов в омбудсмены будет оценивать Группа оценщиков из 9 человек, созданная председателем Парламента, которая представит кандидатов депутатам.

Парламент приступит к рассмотрению кандидатов после того, как депутаты выберут не менее семерых из них.

Мандат действующего народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре 2022 года.

