Парламент опубликовал список желающих стать омбудсменом
30 сентября Парламент Грузии опубликовал список лиц, изъявивших желание стать народным защитниками. Всего заручиться поддержкой депутатов попытаются 19 человек. Среди них:
- Ана Абашидзе – юрист; глава НПО «Партнерство за права человека» (PHR);
- Марика Аревадзе – юрист; юрист адвокатского бюро «Аревадзе, Гонашвили и партнеры» по гражданско-правовой специализации; Директор по стратегическому развитию и связям с общественностью общественной организации «Альянс Украинского Содружества»; председатель «Юридического исследовательского центра обучения и помощи»; судебный посредник и аккредитованный тренер; Приглашенный лектор Кавказского международного университета;
- Гиорги Бурджанадзе – юрист; заместитель народного защитника Грузии;
- Лела Гаприндашвили — философ; председатель неправительственной организации «Женская инициатива за равенство» (WIE); ассоциированный профессор Факультета политических наук Тбилисского государственного университета;
- Софио Деметрашвили – доктор юридических и политических наук; ассоциированный профессор Факультета права и международных отношений Технического университета Грузии; приглашенный лектор Университета Сулхана Саба Орбелиани; заместитель исполнительного директора Института права Давида Батонишвили;
- Тинатин Эрквания – юрист; юрист (научный сотрудник) немецкой юридической компании Hengeler Mueller (офис в Берлине); учредитель и руководитель Н(Н)ЮЛ «Центр конституционного управления – Грузия»; ООО «Тинатин Эрквания и партнеры»; руководитель «Исследовательского центра права и общества в глобальном контексте» на базе Школы права и политики GIPA. ассоциированный профессор и приглашенный лектор различных университетов;
- Евгения Тавадзе – доктор медицинских наук; временно безработная; в прошлом работала финансовым менеджером. Также работала индивидуальным экспертом в Министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты;
- Александр Кобаидзе – юрист; председатель НПО «Ассоциация молодых правозащитников»; основатель и директор Адвокатского бюро Александра Кобаидзе;
- Леван Кокорашвили – юрист, председатель правления «Союза молодых юристов» Кварельского района;
- Нугзар Кохреидзе – магистр славянской филологии; председатель Н(Н)ЮЛ«Научно-интеллектуального клуба» «Диалог поколений»;
- Георгий Мариамидзе – юрист; учредитель, директор АО «Институт защиты граждан»;
- Серго Махарадзе — юрист; юрист Объединения профсоюзов Грузии;
- Мака Миндиашвили – специалист в области права и международных отношений; Основатель Н(Н)ЮЛ «Голос народа»;
- Джемал Нателашвили — юрист; член Коллегии адвокатов Грузии;
- Николоз Николадзе – магистр истории международных отношений и дипломатии; резерв дипломатической службы Грузии;
- Кетеван Чачава – доктор политических наук; член Исполнительного комитета организации «Всемирное движение за демократию»; основатель и член правления общественного движения «Шенмокмеди»; председатель и член правления организации «Сектор 3 — Хаб развития»; исполнительный директор организации «Центр развития и демократии»;
- Георгий Цобехия – юрист; управляющий партнер, директор адвокатского бюро «Георгий Цобехия и партнеры»; юрист «Тбилисского яхт-клуба»; Юрист ООО «Камари.М»; член Коллегии адвокатов Грузии;
- Иаго Хвичия – юрист; депутат Парламента Грузии от партии «Гирчи»; член Прокурорского совета;
- Нази Джанезашвили — юрист; директор ГПО «Страж суда Грузии»; бывший член Высшего совета юстиции, не являющийся судьей.
Сегодня же председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил, что процесс избрания нового омбудсмена является «открытым, прозрачным (и) объективным», и Парламент будет ждать оценок Группы оценщиков, которые они должны представить к 13 октября.
«Теперь дело за оппозицией, чтобы выбрать из возможных кандидатур не менее семи кандидатов, которые потом будут обсуждаться», — сказал Шалва Папуашвили и еще раз подтвердил, что правящая партия не будет вмешиваться в процесс до выдвижения кандидатов на пост народного защитника.
Парламент объявил конкурс на отбор кандидатов в народные защитники 15 сентября, а регистрация кандидатов завершилась 29 сентября. Кандидатов в омбудсмены будет оценивать Группа оценщиков из 9 человек, созданная председателем Парламента, которая представит кандидатов депутатам.
Парламент приступит к рассмотрению кандидатов после того, как депутаты выберут не менее семерых из них.
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Мандат действующего народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре 2022 года.
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