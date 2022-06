Оппозиция и активисты обвиняют власти в попытке сорвать встречи с населением

Лидеры оппозиционных партий и гражданские активисты, которые перед запланированным на 3 июля митингом проводят встречи с населением в столице и регионах страны, рассказывая о благах вступления страны в ЕС и значении запланированной акции в Тбилиси, обвиняют власти Грузинской мечты в попытках сорвать эти встречи с населением.

Встречи оппозиционных политиков с гражданами проходили вчера на фоне шума и противостояния в Гуриа и Кахети.

По словам депутата от Единого национального движения Левана Хабеишвили, встреча с жителями Озургети (Гуриа) была намеренно назначена во дворе церкви, чтобы хотя бы там (власти) не допустили нашествие «титушек» и срыв встречи».

Однако, по его словам, активисты Грузинской мечты и депутаты Озургетского сакребуло все же попытались сорвать встречу. По словам Хабеишвили, на месте ситуацию контролировал и давал указания отец губернатора региона Гурия Георгия Урушадзе – Нугзар Урушадзе, который также является членом Сакребуло муниципалитета Озургети.

По словам депутата от ЕНД, «этих людей ничего не интересует» и их главная задача — организовать «беспорядки», «дестабилизацию» и показать, что оппозиция подвергается нападкам со стороны народа, что является «ложью».

Вчера на фоне противостояния прошла встреча лидеров «Лело» с населением в Кварели (Кахети). По словам одного из лидеров партии Бадри Джапаридзе, в саду 9 апреля, где они должны были ознакомить местное население с идеей национального согласия, путями реализации рекомендаций, определенных Евросоюзом, их встретила «настроенная агрессивно группа, организованная Грузинской мечтой», которая «сделала все, чтобы» помешать им.

«Все идентифицированы, это публичные служащие и активные члены штаба Грузинской мечты», — сказал Джапаридзе, отметив, что, к сожалению, в группе были начальник полиции Кварельского района и его заместитель.

Еще один представитель партии «Лело» Леван Самушия, который также присутствовал на встрече с местными жителями, сказал, что «лично просил полицейских, скрывавшихся за деревьями, чтобы они вышли и выполняли свои обязанности», но безрезультатно.

Позже «Лело» также опубликовала фотографии причастных к инциденту людей, пояснив, что четверо из них — члены штаба Грузинской мечты, а один — член Сакребуло муниципалитета Кварели и председатель комитета по экономике и управлению имуществом Леван Геладзе.

Вчера во время встречи оппозиционных депутатов с местными жителями в Ланчхути (Гуриа) также возникло противостояние. Как сообщает телекомпания «Формула», на месте присутствовал председатель Сакребуло Ланчхутского муниципалитета Бесик Табидзе, который «объяснял свое появление необходимостью осмотреть несуществующие инфраструктурные работы».

На кадрах СМИ, которые отражают произошедшие инциденты, видны физические стычки и слышны оскорбительные обращения в адрес представителей оппозиции.

По словам депутатов от оппозиции, активисты Грузинской мечты подстерегали их и на встречах с населением в Кутаиси, Зестафони и Ахалцихе 28 июня.

«Служба безопасности, координаторы Грузинской мечты и мобилизованные таким образом люди следовали за нами, и они хотели нас спровоцировать», — сказала представитель ЕНД Хатиа Деканоидзе на встрече с местными жителями в 28 Кутаиси.

По словам депутата Сакребуло Кутаиси от Единого национального движения Гиги Шушания, на улице Никеа их поджидали около 40 человек, которые «исполняли роль якобы разозлившегося населения» и «прямо мешали» лидерам оппозиции встречаться с населением.

По ее словам, группу возглавляли сотрудники местной мэрии и местных ННЮЛ.

Попытки сорвать встречи студентов и активистов

Вчера в Тбилиси в «Саду Дедаэна» студентам не дали возможности раздать проевропейские агитационные буклеты и провести информационную кампанию.

«Нас поджидали представители молодежной администрации Гамгеоба (местная администрация) Исани и попытались устроить провокацию», — рассказал телеканалу «Мтавари архи» один из студентов.

Студенты, пришедшие сегодня в высотный корпус Тбилисского государственного университета в рамках кампании «Домой в Европу», также подверглись словесному и физическому насилию.

«Это были зондеры, приведенные Грузинской мечтой. «(Один из них) является членом Гамгеоба Исани…, они пришли, начали ругаться матом, устроили драку… Они привели спортсменов и вынудили их избивать студентов», — рассказал СМИ один из студентов.

В Гори и Хони сегодня также происходили инциденты со словесным противостоянием, куда приехали оппозиционные политики и активисты движения «Домой в Европу», чтобы провести с местными жителями проевропейскую кампанию.

На утверждения о попытках срыва встреч правящая команда пока официально не ответила. «Civil Georgia» обратилась к Грузинской мечте за комментарием. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

Комментарии движения «Домой в Европу» и НПО

Представители движения «Домой в Европу» выразили «крайнюю обеспокоенность» «управляемыми и насильственными фактами создания препятствий» в Тбилиси и регионах и призвали «правящую партию прекратить контрпродуктивные для них же самих провокации, которые нанесут огромный ущерб репутации страны».

«Народный защитник призывает правоохранительные органы мобилизовать соответствующие ресурсы для содействия проведению информационных кампаний движения «Домой в Европу» в мирной и безопасной среде», — заявили сегодня в Аппарате народного защитника.

Сегодня же неправительственная организация «Институт развития свободы информации» (IDFI) заявила, что сообщения о попытках срыва встреч с общественностью и насилии содержат признаки уголовного преступления. Организация призвала Специальную следственную службу начать расследование.

Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» также осудила факты нападения и создания препятствий представителям «Домой в Европу».

Противостояние происходит на фоне подготовки к проевропейскому митингу, назначенному на 3 июля. Гражданское движение «Домой в Европу» дало недельный срок для отставки премьер-министра Грузии и его правительства на митинге 24 июня и потребовало создания временного «технического правительства» в условиях «национального согласия».

Один из основателей гражданского движения «Позор» Шота Дигмелашвили, который также является организатором проевропейских митингов, заявил, что если требования не будут выполнены, «мы не разойдемся, пока не распадется олигархия».

Примечательно, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили не собирается выполнять требования организаторов митинга и уходить в отставку. «Я не собираюсь (уходить в отставку), это полный абсурд, наоборот, все условия, который обязались выполнить мы, мы должны выполнить до конца», — заявил он на пресс-конференции 24 июня.

