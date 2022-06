НПО критикуют власти Грузии за неполучение статуса кандидата в члены ЕС

После предоставления Европейским советом Грузии европейской перспективы вместо статуса кандидата в члены ЕС, НПО и активисты, входящие в гражданское движение «Сделай шаг к Европе», осудили «целенаправленную диверсию» властей Грузии в отношении к стране и призвали граждан выйти на проспект Руставели в Тбилиси 24 июня в 20:00 для защиты европейского будущего.

«Бидзина Иванишвили и Грузинская мечта обрекли грузинский народ», — заявила вчера на брифинге руководитель НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури, добавив, что «мы все вместе должны сделать все для того, чтобы то, что происходит сегодня в стране, изменилось».

«Мы должны показать власти, что мы не позволим разрушить наше будущее, и потребует от них ответа», — заявила Эка Гигаури, подчеркнув, что «мы должны показать, что потребуем от них ответа за то, что они лгали грузинскому народу, что они дадут им грузинскую мечту, а в итоге мы получили российскую мечту».

Руководитель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Свимонишвили заявил, что Грузинская мечта — это политическая сила, которая убивает наше будущее и будущее этой страны».

По его словам, правящая команда «на много лет разрушила» мечту грузинского народа стать членом Евросоюза.

«Мы все соберемся перед зданием Парламента, чтобы высказать свои требования власти и обеспечить, чтобы Грузия и вновь стала лидером на пути к европейской интеграции, догнала Молдову и Украину», — заявил Шота Дигмелашвили, один из основателей движения «Позор», которое также является организатором прошедшей 20 июня акции и запланированной на сегодня акции.

Запланированная на сегодняшний вечер акция

После масштабного проевропейского митинга 20 июня на проспекте Руставели в Тбилиси сегодня вечером граждане снова соберутся с теми же целями.

Ожидается, что на сегодняшнем митинге организаторы озвучат требования и план того, как заставить власти Грузии выполнить рекомендации, выданные Еврокомиссией для получения страной статуса кандидата в члены ЕС.

Параллельно с Тбилиси акции протеста пройдут сегодня в Кутаиси и Гори.

Одна из организаторов митинга в Гори Теона Фанквелашвили заявила телеканалу «Мтавари архи», что в то время, когда власти страны «с большим усердием отвернулись» с намеченного пути и «вероятно, меняют курс по направлению к России», мы должны еще раз заявить, что мы выбираем Европу и прогресс.

