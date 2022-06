Премьер Грузии о решении Европейского совета: «Это заслуженное достижение»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на проведенном недавно брифинге прокомментировал решение Европейского совета о представлении Грузии европейской перспективы, и заявил, что «наша страна получила то, что мы заслужили», и что «это заслуженное достижение».

Он также подчеркнул, что правящая команда готова реализовать все реформы, которые Еврокомиссия поставила в виде предварительного условия для предоставления стране статуса кандидата. Он также выразил надежда, что оппозиция осознает свое обязательство в выполнении еще одного условия Еврокомиссии — прекращения политической поляризации — и поставит интересы страны выше своих амбиций.

Ниже приводится перевод полного текста сегодняшнего обращения премьер-министра Гарибашвили с грузинского на русский язык (перевод Civil.ge):

«Я хочу оценить решение Европейского совета и решение государств-членов ЕС, которое было принято вчера. Как отметили сами наши европейские лидеры и партнеры, наши друзья, вчера действительно был исторический день. Грузия, наша страна получила то, что мы заслужили, и это заслуженное достижение. Европейская перспектива предоставлена Грузии, нашей стране заслуженно.

И, конечно, вы видели, как прямо, открыто, публично было записано, что реально Европа открыла дверь нашей стране. Это также признание стремления нашего народа к европейским идеалам, его приверженности, нашей отваги, нашей принципиальности, нашей борьбы и признание результата 10-летней работы нашего правительства.

Мы слышали их оценку, что, предоставив европейскую перспективу, нашей стране фактически навсегда открыли дверь в Европу, и было прямо записано, что стране была дана европейская перспектива для того, чтобы стать членом Евросоюза. Это действительно заслуженное достижение, и я поздравляю грузинский народ.

Что касается кандидатского статуса, вчера мы также услышали оценки европейских лидеров, их обещание, их заявление о том, что как только мы выполним определенные ими приоритеты, Грузия получит статус кандидата. Это, конечно, дает нам дополнительную мотивацию для выполнения всех условий, всех приоритетов, установленных ЕС, в кратчайшие сроки. Мы готовы к этому. Хочу заявить, что наше правительство мобилизовано для своевременного выполнения всех условий, которые были определены Евросоюзом, для скорейшего получения статуса кандидата.

Также хочу еще раз поздравить Украину и Молдову. Они также получили европейскую перспективу и статус, как поощрительный подарок. Я поздравляю их с этим признанием. Желаю успехов Украине и Молдове, желаю их народам благополучия, мира. Украина, как вам известно, находится в состоянии очень тяжелой войны, и Молдова также находится в очень тяжелом положении. Так что мы не завидуем их поощрению, наоборот, хочу еще раз поздравить и пожелать успехов.

В целом, наша задача сейчас должна состоять в том, чтобы максимально мирно, стабильно продолжать строить нашу страну, развивать, поддерживать мир и в кратчайшие сроки достичь всех поставленных целей. Наша власть, наше правительство, наша правящая команда к этому готовы. Вам хорошо известно, что в перечисленных условиях есть одно, так сказать, прямое указание, назовем это статьей, условием, которое должны выполнить наше общество, наши политические силы, чтобы покончить с поляризацией. Я хотел бы еще раз заявить от имени нашей команды о нашей полной готовности, что мы всегда готовы к конструктивному диалогу, мы никогда не закрывали дверь.

Я хочу подчеркнуть и четко заявить, что у нас есть, всегда была и всегда будет готовность работать вместе над вопросами, связанными с будущим нашей страны, нашими национальными интересами, вести настоящие дебаты, дискуссии, рассуждения и это, конечно, должно происходить в нормальной, спокойной, конструктивной, здоровой обстановке. Это наше желание. Я надеюсь, что наши оппоненты возьмут на себя эту ответственность и разделят ее, потому что одна из основных первых статей, первое условие, которое касается прекращения поляризации – это и их обязательство, это и их ответственность, а правящая команда, правящая партия и правительство в одиночку не смогут сделать это, если с их стороны не будут предприняты реальные, действенные шаги.

Хочу еще раз оптимистично заявить, что я верю, что они поставят собственные амбиции, желания и личные цели ниже интересов страны, потому что для нас главное – это в первую очередь наше государство, будущее страны, а уж потом уже наши партийные и личные интересы.

Еще раз большое спасибо. Я хочу пожелать нашему народу мира, объединения нашей страны и наше европейское будущее, будущее Грузии в Европейском Союзе».

Премьер-министр ответил на вопросы журналистов

После завершения своего выступления премьер-министр Ираклий Гарибашвили ответил на вопросы журналистов.

На вопрос корреспондента телекомпании «Имеди», как правительство намерено реализовать рекомендацию о прекращении политической поляризации в стране, премьер-министр, не предложив оппонентам конкретного механизма, сказал, что правящая команда готова к конструктивному диалогу и что власти ничего не могут сделать в этом направлении без участия оппозиции.

Отвечая на вопрос об ответственности властей за отказ о предоставлении статуса кандидата, Ираклий Гарибашвили в очередной раз отметил, что правящая команда предприняла все необходимые шаги для европейской интеграции. Что касается статуса кандидата, он подчеркнул, что власти «никому никаких гарантий не давали» по поводу этого. «Как мы могли гарантировать это вместо Европы, это неправильно».

«Я не собираюсь (уходить в отставку), это полный абсурд, наоборот, наша обязанность выполнить все условия, которые мы и наша команда взяли на себя выполнить до конца», — сказал Ираклий Гарибашвили в ответ на вопрос журналиста о его возможной отставке в рамках ответственности за неполучение страной статуса кандидата.

Что касается более ранней угрозы премьер-министра о том, что, если решение по статусу кандидата для Грузии будет «несправедливым», он «на все откроет занавес», Ираклий Гарибашвили пояснил, что он «намеренно» заявил об этом после принятия Европарламентом «совершенно оскорбительной и несправедливой» резолюции.

«Если бы не принципиальный подход с моей стороны и со стороны нашей команды, и публичное обращение к Европе, возможно, сегодня Грузия не получила бы этой заслуженной европейской перспективы», — заявил он.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала «Мтавари архи» по поводу рекомендации о деолигархизации и о политзаключенных, премьер-министр отметил, что правящая команда свяжется с Брюсселем для получения более подробной информации и разъяснений о том, «какие ожидания существуют и как мы должны принять этот закон».

Он также подчеркнул, что основатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили не является олигархом. По его словам, Иванишвили «один из величайших благотворителей», которые когда-либо были в Грузии. «У него нет никакой роли, никакого статуса в политике, и вся клевета и обвинения в этом направлении беспочвенны».

«В нашей стране нет политзаключенных и не будет. Политзаключенные были во время правления прежней власти», — добавил он.

