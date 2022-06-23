Европарламент поддержал европейскую перспективу для Грузии
23 июня Европарламент принял резолюцию, призывающую глав государств и правительств Евросоюза, которые соберутся 23-24 июня на саммит, немедленно предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС. В то же время то же самое будет касаться и Грузии после того, как власти страны выполнит условия, определенные Еврокомиссией.
Резолюцию поддержали 529 депутатов Европарламента при 45 проголосовавших против и 14 воздержавшихся.
Депутаты Европарламента заявили, что в контексте жестокой войны России против Украины такие действия были бы равносильны демонстрации лидерства, мужества и дальновидности.
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В резолюции говорится, что не существует «ускоренного пути» к членству в ЕС и что членство остается основанным на заслугах и структурированным процессом, который требует соблюдения критериев членства в ЕС и зависит от эффективного проведения реформ.
Европарламент призывает правительства Украины, Молдовы и Грузии «четко продемонстрировать свое политическое решение для реализации европейских амбиций своих народов» и ускорить реформы, чтобы как можно скорее соответствовать критериям членства в ЕС.
Депутаты Европарламента отметили, что украинцы, молдаване и грузины заслуживают жить в свободных, демократических и процветающих странах, которые являются гордыми и верными членами европейской семьи, и призвали Европейский совет сделать первый важный шаг на пути к реализации законных чаяний граждан трех стран.
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