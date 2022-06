Оппозиция комментирует отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС

Европейский совет 23 июня принял окончательное решение о предоставлении статуса кандидата Грузии, Украине и Молдове. Совет решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить стране статус кандидата после того, как будут выполнены намеченные приоритеты. В отличие от Грузии, Молдове и Украине Европейский совет предоставил статус кандидата.

Ниже приведены комментарии представителей оппозиции по поводу решения Европейского совета:

Ника Мелия — Единое национальное движение: «Грузия дважды освобождалась от Российской империи в ХХ веке — в 1918 и 1991 годах. С тех пор наша страна так долго пытается пройти путь от независимости к свободе. Мы ошиблись и выбрали того, кого нельзя было выбрать. Но подобные ошибки совершали и другие, европейские народы с большим опытом демократии и более длительной традицией независимости, и сами исправляли ошибки. Так произойдет и в Грузии! 24 июня в 20:00».

Гиорги Вашадзе – Стратегия Агмашенебели: «Решение принято, никто другой не может сделать то, что мы должны сделать! К сожалению, Грузинская мечта не собирается проводить реформы! Если мы хотим использовать исторический шанс и получить статус кандидата в члены ЕС, мы должны действовать!».

Мамука Хазарадзе — Лело за Грузию: «Это правительство не может привести нас в Евросоюз, это факт. Поэтому (план действий оппозиции) будет согласован с общественностью, чьи лица мы видели на Руставели несколько дней назад. Именно в консультации с ними будет сформирован план, который обязательно будет озвучен, и этот план будет направлен только на одну цель, а именно на то, как привести Грузию в ЕС и как выполнить 12 пунктов, которые являются ключами, чтобы стать членом ЕС».

Иаго Хвичия — Новый политический центр — Гирчи: «Нам было дано одно принципиальное замечание, на котором держатся все остальные замечания, — это то, что вы должны покончить с единоличным правлением и что место народа с единоличным правителем не в Европе… Грузинский политический спектр дезорганизован и, по сути, не имеет конкретного плана, какой будет страна после того, как Грузинская мечта не будет у власти. Мы хотим как-то убедить грузинский политический и гражданский спектр в необходимости этого. Если это получится, только после этого мы увидим шанс, чтобы в стране что-то изменилось».

Зураб-Гирчи Джапаридзе — Гирчи — больше свободы: «Мы упустили исторический шанс. Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление, Грузия – нет. Если вы думаете, что в этом виноват кто-то еще, кроме одного человека, который вот уже 10 лет всем здесь управляет — вы дурак. Если вы думаете, что это у него вышло случайно и оставляете даже 0,0000000000001% шанса, что исправит это и больше не будет ската вниз — вы дурак. Олигархия Иванишвили и будущее этой страны с Западом — несовместимы, в свободном мире – не совместимы. Так нам сказала Европа».

Шалва Нателашвили — Лейбористская партия: «…Откровенно говоря, власть, режим Иванишвили, делал все возможное, чтобы это решение – не предоставлять статус кандидата, было бы принято. Все политические репрессии, все оскорбительные заявления были направлены именно не это. Пусть никто не говорит, что они этого не знали, они знали это очень хорошо… Поскольку они очень хорошо это знали и делали это сознательно, скоро они поймут ответ грузинского народа и весь мир увидит, что какой мы народ в борьбе за свободу и демократию».

Нино Гогуадзе — Дроа: «Власть олигарха Бидзины Иванишвили является главным препятствием на европейском пути Грузии. Поэтому мы все должны осознать, что, прежде всего, мы должны иметь возможность провести справедливые выборы мирным путем и как можно скорее отпустить эту власть посредством выборов».

