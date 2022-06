Грузинская мечта, оппозиция и активисты рассуждают на тему «временного правительства»

Новообразованное общественное движение «Домой в Европу» на прошедшей 24 июня проевропейской акции дало премьер-министру Грузии и его правительству недельный срок для подачи в отставку. Взамен активисты потребовали формирования временного «технического правительства» в условиях «национального согласия». Следующий митинг запланирован на 3 июля. По словам одного из организаторов акции Шота Дигмелашвили, если требования не будут удовлетворены, «мы не разойдемся, пока не распадется олигархия».

В последние дни шла дискуссия о целесообразности и легитимности требований митинга. Ниже приведены мнения представителей правящей команды, оппозиционных политиков и активистов по этому вопросу:

Оценки оппозиции

Председатель Единого национального движения Ника Мелия в целом приветствовала идею, хотя и сделал несколько уточнений для большей ясности.

По его словам, Иванишвили не должен представлять новое, «контролируемое олигархом» правительство, а «должно быть избрано правительство национального согласия».

По словам председателя ООН, временное переходное правительство должно выполнить все 12 рекомендаций Еврокомиссии, чтобы «в декабре мы смогли получить статус кандидата (в члены ЕС)». «После того, как этот процесс завершится, процесс должен продолжаться в реформированной избирательной среде, включая новые выборы».

По его словам, правительство национального согласия должно быть поддержано «общенародным движением, оппозицией и Иванишвили также должен согласиться». Его членами должны быть признанные специалисты в конкретной области, имеющие международное признание и высокую общественную репутацию.

По заявлению партии «Лело за Грузию», Грузинская мечта должна «немедленно» начать переговоры, «чтобы определить принципы формирования правительства национального согласия, а затем для выработки конкретных шагов для выполнения требований Евросоюза».

«Если сегодня наше общество и политический спектр не смогут найти выход из возникшего кризиса, есть опасность, что вместо деполяризации в стране произойдет раскол», — заявили в Лело, добавив, что если Грузинская мечта откажется предпринять эти шаги и подключиться к более широким общественным консультациям, «наша деятельность в Парламенте и сакребуло не может продолжаться в обычном режиме».

Лидер партии «Стратегия Агмашебенели» Гиорги Вашадзе считает, что для Грузинской мечты «единственным выходом является то, чтобы согласиться с требованием общественности о формировании правительства национального согласия и реализации плана действий из 12 пунктов».

По его словам, требования гражданского общества «полностью поддерживаются» европейскими партнерами и «до 3 июля крайний срок для Грузинской мечты, чтобы она предприняла шаги по деполяризации».

Председатель партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия считает, что «идея о том, чтобы какая-либо группа назначала себя правительством, несерьезна и вредна».

«Управлять страной, осуществлять власть и преобразовывать страну может только правительство, получившее мандат избирателя посредством свободных выборов, то есть команда, одобренная Парламентом, избранным на демократических выборах», — сказал он.

«Также возможно, с участием этих фигур, на основе широкого консенсуса, создать т.н. техническое, временное правительство и поручить ему провести свободные выборы после того, как всеобщий протест сотрясет режим Иванишвили», — добавил Бокерия.

Требованиям гражданского движения «полную поддержу» объявила лидер партии Дроа Элене Хоштария, заявив, что «это исторически значимый, критический момент, когда гражданское общество взяло на себя ответственность, чтобы мы не потеряли самое главное — наше европейское будущее».

По ее словам, «одним из важнейших (составляющих) в этой борьбе является процесс деолигархизации», без которого у Грузии нет «ни перспективы», ни «европейского будущего».

23 июня Европейский совет принял окончательное решение и предоставил Грузии европейскую перспективу. Ранее Еврокомиссия дала Грузии 12 рекомендаций, и европейские лидеры обсудят предоставление стране статуса кандидата только после их выполнения.

Комментарии представителей Грузинской мечты

В беседе с телекомпанией «Палитра Ньюс» председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что требование об отставке правительства является отступлением от «конституционной логики», чего правящая команда этого не допустит.

По его словам, в результате победы на последних парламентских выборах 2020 года и местных выборах 2021 года Грузинская мечта получила легитимность от грузинского народа.

«Грузинский народ решил, что этой страной должна управлять Грузинская мечта. Это конституционный порядок и его логика, на основе которых сегодня нашей страной управляет правительство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили», — сказал он.

«Ряд политических групп, в том числе ряд неправительственных организаций, вернулись к поствыборной ситуации 2020 года. Мы видим те же лица с теми же призывами. Есть политические группы или некоторые неправительственные организации, которые не хотят, чтобы Грузинская мечта была у власти, но демократия так не работает», — сказал председатель Парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, некоторые партии и неправительственные организации заявляют, что правительство должно формироваться не по решению народа, а «по усмотрению нескольких представителей самопровозглашенной демократической элиты».

Он также раскритиковал несколько НПО за нарушение «принципа нейтралитета», заявив, что «в течение длительного времени мы видели, как некоторые организации участвуют в политике таким образом, что они не организованы как политическая партия».

Пояснения активистов

«Никто из тех, кто разговаривает от имени общенародного движения с общественностью, не борется за кресла. Мы боремся не за власть для себя, а за власть для народа. Для того, чтобы наше правительство представляло нас, а не олигарха», — заявил Шота Дигмелашвили, один из основателей гражданского движения «Позор», которое также является организатором проевропейских митингов.

Он также подчеркнул, что «правительство национального единства должно быть временным объединением отраслевых специалистов с высоким международным авторитетом, созданным с единственной целью — мирно вести страну и вести страну с необходимыми реформами в период реализации рекомендаций ЕС».

Гражданские активисты и адвокаты Софо Вердзеули и Вахушти Менабде пояснили в видео, размещенном на аналитической платформе «Комментарий», что «техническое правительство» не означает смену власти.

В частности, по их словам, существующие парламентские партии договариваются о нейтральных людях, которые должны выполнять «конкретную задачу», и не проводятся досрочные выборы, которые могут стать источником дополнительной поляризации.

По их мнению, эта модель не приведет к дестабилизации и государственному перевороту, так как является техническим соглашением между политическими силами.

По их мнению, предлагаемая модель не противоречит Конституции, так как действующему правительству доверие объявляет действующий Парламент.

«Как только техническое правительство достигнет своей главной цели, оно вернет власть правящей команде», — заявили они.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)