Тенгиз Церцвадзе подумывает об отставке на фоне заявления министра здравоохранения о нецелевом расходовании средств

Тенгиз Церцвадзе, директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа и один из ответственных за борьбу с пандемией, заявил, что подумывает об отставке после того, как министр здравоохранения Зураб Азарашвили озвучил обвинения в нецелевом использовании средств, выделенных на управление пандемией.

«К сожалению, были выявлены случаи, когда врачи и медсестры не получали доплату, начисленную для них в период ковид-пандемии», — заявил 27 апреля Зураб Азарашвили.

«Были случаи, когда в нескольких клиниках директор и его заместители повысили себе зарплату в 5-10 раз, за ​​счет надбавок врачей или медсестер и за счет государства», — добавил он.

Министр также отметил, что зачастую клиники не исполняли строго установленные критерии приема или выписки пациентов и их количество искусственно увеличивалось.

По его словам, за 2 года не менее 40% мобилизованных коек были оплачены государством за пустующие койки.

«Если кто-то совершил преступление, обязательно будет поставлен вопрос об его ответственности», — сказал министр здравоохранения, хотя и не назвал конкретного человека.

«Невозможно и принципиально недопустимо, чтобы государство обогащало конкретные клиники за счет своих граждан и бюджета, либо эти клиники «зарабатывали» деньги таким путем», — сказал он.

Заместитель министра здравоохранения Илья Гудушаури подтвердил, что государство активно проводит проверки клиник в плановом режиме.

«Они информированы о конкретных проблемах, которые выявляются у них. Если недостатки не будут устранены или будут существенные нарушения, обязательно будет соответствующая реакция, будь то приостановка действия лицензии или другие жесткие санкции», — сказал он.

Ответ Тенгиза Церцвадзе

Тенгиз Церцвадзе вчера ответил на обвинения министра здравоохранения в Facebook и заявил, что подумывает уйти в отставку. «Я глубоко опечален и оскорблен крайне несправедливыми, далекими от правды и здравого смысла абсолютно беспочвенной клеветой и обвинениями, которые высказываются в мой адрес (и не только в мой адрес) в последние дни», — сказал он.

«Меня пытаются обвинить в том, что я вместе с другими участвовал в незаконном присвоении 1 млрд лари, выделенных на управление COVID???!!!», — подчеркнул Тенгиз Церцвадзе.

Ранее СМИ сообщали, что Тенгиз Церцвадзе уже обратился к министру здравоохранения с заявлением об отставке.

Противоречивые заявления прозвучали на фоне того, что власти приказали клиникам провести реорганизацию и вернуться в допандемическое состояние.

3 мая стало известно, что подал в отставку и директор Республиканской больницы Леван Гоподзе. Республиканская больница была одной из крупнейших клиник, принимавших ковид-пациентов. Гоподзе заявил Радио Свобода, что покидает пост по своей воле, по состоянию здоровья.

Зураб Азарашвили был назначен министром здравоохранения в конце декабря прошлого года после отставки его предшественницы Экатерине Тикарадзе.

