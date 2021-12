Премьер-министр назначил нового министра здравоохранения

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил новым министром здравоохранения Зураба Азарашвили, бывшего заместителя министра обороны. Азаршвили сменил Экатерине Тикарадзе, которая ушла в отставку 9 декабря.

До своего назначения министром здравоохранения Азарашвили был заместителем министра обороны с февраля 2021 года. До того он занимал должность генерального директора ЮЛПП Государственного военного научно-технического центра «Дельта» Министерства обороны Грузии. Еще раньше он занимал должность генерального директора ООО «Тбилавиамшени».

Он имеет степень магистра бизнес-администрирования Школы бизнеса ESM (Европейская школа менеджмента). За свою карьеру он занимал руководящие должности в различных коммерческих банках, в том числе в «Карту банке», основанном Бидзиной Иванишвили.

Во время представления нового министра премьер-министр Гарибашвили заявил, что Азарашвили имеет «большой опыт» в управлении финансами и является «очень сильным менеджером».

