Суд обязал Пенитенциарную службу должным образом лечить Саакашвили

Судья Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили сегодня частично удовлетворила ходатайство адвокатов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и поручила директору Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии «оказать надлежащую, адекватную медицинскую помощь» находящемуся в заключении экс-президенту.

Однако судья не удовлетворила вторую часть ходатайства защитников интересов Саакашвили, в которой они просили обязать директора Специальной пенитенциарной службы допустить членов медицинского консилиума центра «Эмпатия» к Михаилу Саакашвили.

Согласно части 2 статьи 1911 Согласно части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Грузии , если здоровью лица, находящегося в пенитенциарном учреждении, угрожает опасность, и/или если у судьи возникнет подозрение, что обвиняемый/осужденный подвергся пыткам, унижению и/или бесчеловечному обращению, судья правомочен своим постановлением поручить генеральному директору Специальной пенитенциарной службы принять особые меры, необходимые для обеспечения его безопасности.

Сегодня в Тбилисском городском суде, где рассматривалось дело о незаконном пересечении границы бывшим президентом, Михаил Саакашвили попросил вывести из зала суда и предоставить помощь врача.

Вернувшись в зал суда, Саакашвили рассказал о состоянии своего здоровья и заявил, что его «якобы лечение было полным блефом» в Горийском военном госпитале, поскольку после 50-дневной голодовки его т.н. «программа рефидинга полностью провалилась». «Я вернулся оттуда в худшем состоянии во многих отношениях, чем я был доставлен» в госпиталь, — сказал он.

По словам Саакашвили, он «практически» не может принимать пищу, за последние дни он похудел на 12 кг и сейчас находится в том же весе, что и в «самый критический период голодовки».

По словам бывшего президента, он страдает от постоянной общей слабости и полной бессонницы. «Я потерял контроль над своими ногами в воскресенье, это вызывает сильную боль в ногах, руках, что дальше… снимают обезболивающими иглами», — сказал он.

По словам Михаила Саакашвили, несмотря на то что Руставская тюрьма «совершенно не приспособлена» для лечения его нынешнего состояния, он благодарен местным врачам за то, что они «делают то, что могут».

«Я знаю, на что шел, и все же хотел приложить усилия в этой критической ситуации, чтобы спасти Грузию. Как это вышло, это определит народ и вероятно, рассудит история», — сказал он, добавив, что «продолжит бороться до последнего вздоха».

Вопрос об оказании надлежащей медицинской помощи Михаилу Саакашвили в тюрьме постоянно оставался спорным вопросам после того, как он вернулся в Грузию в сентябре прошлого года и был вскоре задержан.

Вскоре после ареста Михаил Саакашвили объявил голодовку. После ухудшения здоровья его перевели в Глданское пенитенциарное учреждение, а не в гражданскую клинику, как он просил.

Наконец, 19 ноября Михаил Саакашвили согласился на предложение властей перевести его на лечение в Горийский военный госпиталь, где прекратил 50-дневную голодовку. После почти полуторамесячного лечения 30 декабря его вернули в Руставскую тюрьму.

После этого, 21 февраля этого года, Саакашвили заявил, что вновь объявляет «полную бессрочную» голодовку, потребовав надлежащего лечения в соответствии с заключениями медицинских консилиумов, созданных при омбудсмене и центре «Эмпатия».

Михаил Саакашвили снова прекратил голодовку 10 марта, после того как, по его словам, об этом попросили грузинские добровольцы, воюющие в Украине, и высшее командование Украины.

После возвращения из Горийского военного госпиталя в Руставскую тюрьму адвокаты бывшего президента, члены семьи и соратники по команде заявили, что к Саакашвили не пускают ни его личного врача, ни представителей консилиума. Они также акцентировали внимание на жестокое обращение с бывшим президентом и подчеркнули необходимость вывезти его за границу для лечения.

Предыстория

Бывший президент Михаил Саакашвили, который тайно прибыл в Грузию в конце сентября, был задержан 1 октября, за день до местных выборов.

Михаил Саакашвили уже заочно приговорен к 6 годам лишения свободы за помилование осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

Бывший президент находится под следствием по делу о растрате бюджетных средств, разгоне акций протеста в ноябре 2007 года и вторжении в телекомпанию «Имеди», а также о незаконном пересечении границы.

Экс-президент отрицает все обвинения в свой адрес и считает их политически мотивированными.

