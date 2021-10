Прокуратура вынесла постановление о дополнительном обвинении в отношении Саакашвили

Генеральная прокуратура Грузии вынесла сегодня обвинительное заключение в отношении бывшего президента Михаила Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы. Как предполагается, обвинения бывшему президенту будут предъявлены сегодня же.

Дело расследуется по части первой статьи 344 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Прокуратура также представила сегодня общественности маршрут въезда Михаила Саакашвили в страну. По данным следственного агентства, 28 сентября в 23:00 в порт Поти из украинского порта Черноморск прибыло судно «Вильнюс», с которого уже 29 сентября в 01:04 съехал принадлежащий Элгудже Цомаия трайлер марки SCANIA, нагруженный молочными продуктами, в котором находился Михаил Саакашвили.

По заявлению прокуратуры, Цомаия трижды останавливал трейлер на пути к выходу. В третий раз он подошел к задней двери прицепа, откуда вышел Михаил Саакашвили, и сел в кабину машины с правой стороны.

«Этим действием Михаил Саакашвили незаконно пересек государственную границу Грузии, минуя государственный контроль», — говорится в сообщении прокуратуры.

По той же информации, далее трейлер подъехал к «Экономической зоне оформления», где на автомобиле «Мерседес» их уже ждали отец и сын Зураб и Шалва Цоцория, которые также задержаны по тому же делу. После того, как Саакашвили пересел Элгуджа Цомаия оставил трейлер на территории «Экономической зоны оформления», а сам вместе с пассажирами автомобиля «Мерседес» отправился в село Тквири Абашского района.

Согласно тому же сообщению, 29 сентября вечером Элгуджа Цомаия и Михаил Саакашвили выехали из Тквири в Батуми на микроавтобусе «Форд» и вернулись обратно около одиннадцати часов ночи.

В ту же ночь они сели в трейлер марки SCANIA, их ждал Георгия Нариманидзе, задержанный вчера сотрудниками МВД, и направились в Тбилиси. По заявлению прокуратуры, упомянутый трайлер из порта Поти вывез Нариманидзе по просьбе Цомаия.

На рассвете 30 сентября Михаил Саакашвили и Элгуджа Цомая остановились в принадлежащей Цомаия квартире на улице Эрцо в Тбилиси, а Нариманидзе продолжил свой путь в сторону Тбилисской «Экономической зоны оформления», где разгрузил продукт, а автомобиль оставил на стоянке трайлеров на улице Хизанишвили в Тбилиси.

Всего по делу незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили задержаны четыре человека, которых прокуратуры обвиняет в «непредумышленном сокрытии тяжкого преступления». Одному из задержанных – Элгудже Цомаия прокуратура утяжелила обвиинение и по статье оказания помощи в незаконном пересечении границы.

Ответ стороны защиты

Один из адвокатов Михаила Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили назвал заявление прокуратуры «смехотворным». По его словам, заявление следственного ведомства подтверждает, что экс-президент перемещался по Грузии, что, по его словам, свидетельствует о том, что система государственной безопасности в этой стране «рухнула».

По его словам, суд по новому обвинению Саакашвили назначен не будет, «по крайней мере, до тех пор, пока Михаил Саакашвили не сможет передвигаться и участвовать в судебном процессе».

Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, покинул страну в 2013 году, после истечения своего второго президентского срока и через год после прихода к власти команды Грузинской мечты.

В 2018 году суд признал Саакашвили виновным в помиловании осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы. Экс-президенту также предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и о разгоне акций протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал «Имеди». Саакашвили отвергает все обвинения и считает их политически мотивированными.

