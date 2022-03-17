Послы Германии и США обсудили позицию Грузии по поводу санкций против России
Послы Германии и США в Грузии — Хуберт Книрш и Келли Дегнан обсудили позицию Грузии в отношении международных санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.
«Евросоюз предлагает своим ассоциированным партнерам присоединиться к введенным им санкциям», — цитирует Общественный вещатель Грузии посла Германии.
«Что это означает в случае с Грузией, что Грузия может и должна сделать, является предметом дискуссии, которую мы ведем с правительством Грузии», — сказал Книрш.
«Я надеюсь, что эта дискуссия продвинется вперед и принесет результаты в ближайшие дни», — добавил он.
В то же время посол США Келли Дегнан заявила 17 марта, что «никто не просит правительство Грузии вводить двусторонние санкции, если оно этого не хочет этого делать и если это не то, что они решили сделать».
«Для каждой страны, для моей страны и для всех стран, которые выступают против российской агрессии, важно, чтобы соблюдался режим международных санкций», — сказала посол Дегнан.
Посол США подчеркнул, что Грузия исполняет международные санкции и всегда была хорошим партнером в этом отношении.
Отметив, что многие западные санкции, введенные против России, могут не затрагивать Грузию напрямую, Келли Дегнан сказала, что «нам нужно понимать, что Грузия, как и большинство стран, исполняет международные санкции, насколько это возможно».
«Неподчинение международным санкциям со стороны любой страны будет иметь определенные последствия», — сказала она.
«Я думаю, что самое главное, чтобы все мы продемонстрировали единую поддержку Украины, и один из способов сделать это — ввести режим международных санкций», — подчеркнула она.
- Премьер Грузии: Санкции — не эффективное средство, бомбардировку Украину никто не остановит
- По словам премьера, Грузия не присоединится к санкциям против России
Правительство Грузинской мечты неоднократно отказывалось присоединиться к санкциям, наложенным на Россию, ссылаясь на возможный ущерб для страны.
Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил 16 марта, что «наша позиция по введению санкций неизменна и никто не сможет вынудить нас изменить эту позицию с помощью каких-либо провокаций, тайных кампаний или иностранных лоббистов».
Кобахидзе обвинил оппозиционное Национальное движение в проведении «провокационной кампании». «В эти дни принадлежащие ЕНД телеканалы освещали несколько заявлений лоббистов, с которыми они призывали власти Грузии присоединиться к санкциям», — сказал он.
- Киев по-прежнему критикует Тбилиси
- Гарибашвили о продолжающейся войне в Украине и «беспрецедентном» экономическом росте в Грузии
Правительство Грузии неоднократно подвергалось критике за свою осторожную позицию и спорную риторику в отношении российской агрессии.
Общественность также потребовала отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили после того, как он заявил, что «санкции не являются эффективным средством и никто не может остановить бомбардировки Украины».
Между тем из-за «аморальной позиции» правительства Грузии в отношении санкций против России Украина отозвала своего посла из Грузии для консультаций.
По теме:
- ВиТиБи Банк также продаст кредиты и вклады малого и среднего бизнеса
- Базисбанк будет обслуживать клиентов ВиТиБи Банка Грузия
- «ВиТиБи банк Джорожиа» стал мишенью международных санкций
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)