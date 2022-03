Послы Германии и США обсудили позицию Грузии по поводу санкций против России

Послы Германии и США в Грузии — Хуберт Книрш и Келли Дегнан обсудили позицию Грузии в отношении международных санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.

«Евросоюз предлагает своим ассоциированным партнерам присоединиться к введенным им санкциям», — цитирует Общественный вещатель Грузии посла Германии.

«Что это означает в случае с Грузией, что Грузия может и должна сделать, является предметом дискуссии, которую мы ведем с правительством Грузии», — сказал Книрш.

«Я надеюсь, что эта дискуссия продвинется вперед и принесет результаты в ближайшие дни», — добавил он.

В то же время посол США Келли Дегнан заявила 17 марта, что «никто не просит правительство Грузии вводить двусторонние санкции, если оно этого не хочет этого делать и если это не то, что они решили сделать».

«Для каждой страны, для моей страны и для всех стран, которые выступают против российской агрессии, важно, чтобы соблюдался режим международных санкций», — сказала посол Дегнан.

Посол США подчеркнул, что Грузия исполняет международные санкции и всегда была хорошим партнером в этом отношении.

Отметив, что многие западные санкции, введенные против России, могут не затрагивать Грузию напрямую, Келли Дегнан сказала, что «нам нужно понимать, что Грузия, как и большинство стран, исполняет международные санкции, насколько это возможно».

«Неподчинение международным санкциям со стороны любой страны будет иметь определенные последствия», — сказала она.

«Я думаю, что самое главное, чтобы все мы продемонстрировали единую поддержку Украины, и один из способов сделать это — ввести режим международных санкций», — подчеркнула она.

Правительство Грузинской мечты неоднократно отказывалось присоединиться к санкциям, наложенным на Россию, ссылаясь на возможный ущерб для страны.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил 16 марта, что «наша позиция по введению санкций неизменна и никто не сможет вынудить нас изменить эту позицию с помощью каких-либо провокаций, тайных кампаний или иностранных лоббистов».

Кобахидзе обвинил оппозиционное Национальное движение в проведении «провокационной кампании». «В эти дни принадлежащие ЕНД телеканалы освещали несколько заявлений лоббистов, с которыми они призывали власти Грузии присоединиться к санкциям», — сказал он.

Правительство Грузии неоднократно подвергалось критике за свою осторожную позицию и спорную риторику в отношении российской агрессии.

Общественность также потребовала отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили после того, как он заявил, что «санкции не являются эффективным средством и никто не может остановить бомбардировки Украины».

Между тем из-за «аморальной позиции» правительства Грузии в отношении санкций против России Украина отозвала своего посла из Грузии для консультаций.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)