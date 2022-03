Гарибашвили о продолжающейся войне в Украине и «беспрецедентном» экономическом росте в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 7 марта перед началом заседания правительства выразил солидарность с «нашими украинскими друзьями» в свете продолжающейся войны в Украине и акцентировал внимание на «беспрецедентном» экономическом росте в Грузии.

Глава правительства отметил, что Грузия продолжает оказывать политическую поддержку Украине «на всех международных уровнях». По его словам, в помощь украинскому народу уже отправлено 140 тонн гуманитарной помощи и «этот процесс будет продолжаться».

По заявлению премьер-министра, Посольство Грузии в Украине делает все возможное, чтобы «никто из наших сограждан в Украине не остался без внимания».

Подчеркнув, что «война (и) то, что происходит в Украине, для нас категорически неприемлемы», Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что «все международное сообщество сделает все возможное, чтобы эта война закончилась как можно скорее».

«Мы все молимся о том, чтобы война и та трагедия, которая происходит в Украине, закончилась как можно скорее», — сказал он.

При этом премьер-министр заверил граждан Грузии, что, несмотря на «вызовы и провокации», «никакая опасность, никакая угроза нам не угрожает».

После этого премьер-министр уже акцентировал внимание на высоком экономическом росте в Грузии на уровне 18%, что, по его словам, «беспрецедентно во всем регионе и в Европе».

«У нас есть рост по всем направлениям, поэтому сейчас очень важен такой темп, чтобы не сбавлять темп», — сказал он, подчеркнув важность запуска «ускоряющих» проектов и программ в экономике.

На фоне вызовов в регионе Ираклий Гарибашвили поручил министрам экономики и финансов Левану Давиташвили и Лаше Хуцишвили «больше общаться» с бизнесом, чтобы поддерживать «высокий экономический рост».

«Мы должны продолжать строить страну так же спокойно и прочно», — сказал он министрам.

