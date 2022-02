«ВиТиБи банк Джорожиа» стал мишенью международных санкций

Грузинский филиал российского государственного банка ВТБ больше не сможет осуществлять транзакции в долларах США, британских фунтах и евро, поскольку США, Великобритания, Европейский союз и другие союзники вводят санкции против российских финансовых учреждений в ответ на российское вторжение в Украину.

Национальный банк Грузии объявил 25 февраля, что он, как регулятор коммерческих банков, действует в рамках финансовых санкций, наложенных на «ВиТиБи банк Джорджиа», и поэтому ограничил банк в проведении операций в соответствующих валютах.

В первоначальном заявлении Национальный банк выразил готовность предоставить банку соответствующие ресурсы в случае возникновения потребности в ликвидности.

Однако позже НБГ обновил заявление, в котором данный отрезок заявления больше не содержится.

В новой версии заявления Национальный банк Грузии заявил, что будет защищать интересы «вкладчиков банка, граждан Грузии» и позаботиться о стабильности финансовой системы страны.

По его заявлению, НБГ постоянно следит за развитием событий и в случае необходимости готов «защитить интересы вкладчиков банка, используя международные стандарты и инструменты, предусмотренные законодательством».

Со своей стороны «ВиТиБи банк Джорджиа» распространил заявление, согласно которому «ВиТиБи банк Джорджиа» совместно с Национальным банком Грузии разработал план действий на случай введения санкций.

По его заявлению, в случае потребности в ликвидности НБГ готов предоставить банку соответствующие ресурсы.

Однако в банке также отметили, что «имеют возможность в случае необходимости полностью погасить обязательства перед клиентами».

По заявлению «ВиТиБи банк Джорджиа», соотношение его совокупных активов к средствам клиентов и депозитам банков-резидентов превышает 135%.

По заявлению банка, он продолжает функционировать в Грузии и отмечает, что любой клиент банка будет иметь возможность при желании перевести свои средства в другой банк или снять наличные.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не присоединится к международным санкциям, введенным против России в связи с ее вторжением в Украину.

Примечание: В первоначальном заявлении Национального банка говорилось, что ограничения на операции с иностранной валютой вступят в силу 26 марта. Также было подчеркнуто, что «ВиТиБи банк Джорджиа» остается платежеспособным.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)