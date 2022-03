ВиТиБи Банк также продаст кредиты и вклады малого и среднего бизнеса

Национальный банк Грузии (НБГ) 3 марта объявил, что грузинское отделение Государственного банка России, банка ВТБ, передаст вклады и кредиты малого и среднего бизнеса в «Либерти банк».

По сообщению НБГ, работа по портированию клиентов начата, и их будут обслуживать в отделениях «Либерти банка» поэтапно с 3 марта.

«Либерти Банк предоставляет возможность сотрудникам ВиТиБи банка в связи с этим портфелем продолжить свою деятельность и присоединиться к команде профессионалов «Либерти банка»», — сказал генеральный директор «Либерти банка» Васил Ходели.

«Либерти банк» является третьим по величине банком в Грузии после «ТиБиСи банка» и «Банка Грузии». Его активы оцениваются в 3 миллиарда лари (930 миллионов долларов США).

ВиТиБи банк был вынужден продать свои портфели после того, как стал объектом международных санкций в связи с вторжением России в Украину.

Несмотря на то, что сама Грузия не присоединилась к санкциям, Национальный банк Грузии, как регулятор коммерческих банков, действовал в соответствии с финансовыми санкциями, наложенными на ВиТиБи банк Джорджиа», и, таким образом, ограничил банк в проведении операций в соответствующих валютах.

ВиТиБи банк передал портфели вкладчиков и заемщиков Базисбанку 28 февраля.

