Киев по-прежнему критикует Тбилиси

Киев призывает правительство Грузии публично отстраниться от решения России разрешить импорт грузинского молока и молочных продуктов в Россию.

«Считаем категорически неприемлемым развитие торговых отношений с Россией, вооруженные силы которой ракетами и бомбами атакуют украинские города и убивают мирных жителей, в том числе детей», — заявили в МИД Украины 6 марта.

В министерстве также отметили, что решению России предшествовал отказ правительства Грузии поддержать санкции ЕС против России.

«Ведение бизнеса с российскими компаниями даст России дополнительные ресурсы для продолжения жестокой войны против Украины, а полученная таким образом прибыль будет пропитана кровью убитых украинцев», — заявили в МИД Украины.

В министерстве также заявили, что «грузинский народ прекрасно знает о ужасах войны, которую сейчас переживают украинцы… Создается впечатление, что власти Грузии забыли обо всем этом и теперь стараются не упускать момента, чтобы защитить свои интересы».

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) России разрешила 15 грузинским компаниям поставлять в Россию молоко и молочные продукты. Наряду с Грузией Россельхознадзор также снял ограничения на различную продукцию, ввозимую из Турции, Китая, Молдовы, Сербии, Беларуси и Азербайджана. Решению предшествовало введение международных санкций против России из-за ее вторжения в Украину.

Реакция на решение России в Тбилиси

Решение России подверглось в Тбилиси критике со стороны оппонентов властей Грузии. Они говорят, что этот шаг — награда Кремля властям Грузинской мечты за отказ присоединиться к санкциям против России.

В ответ Национальное продовольственное агентство Грузии сообщило 6 марта, что соответствующие переговоры с Москвой проводились с 2020 года.

Агентство также отметило, что ведет аналогичные переговоры со многими другими странами, добавив, что неделю назад такие переговоры имели положительный результат и с Саудовской Аравией.

В ответ на решение Россельхознадзора одна из крупнейших грузинских молочных компаний «Санте GMT» заявила, что не планирует отправлять продукцию на российский рынок. Она также отметила, что сейчас компания занимается сбором гуманитарной помощи для Украины.

Вскоре после вторжения России в Украину премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к санкциям, сославшись на национальные интересы и возможный ущерб грузинским производителям.

Решение Гарибашвили вызвало резкую критику внутри страны, в том числе со стороны президента Саломе Зурабишвили. Москва добрила решение грузинского премьера.

Примечательно, что 1 марта Киев отозвал своего посла из Грузии для консультаций из-за «аморальной позиции» грузинских властей в связи с отказом грузинским добровольцам лететь в Украину чартерным рейсом.

