Базисбанк будет обслуживать клиентов ВиТиБи Банка Грузия

Поскольку грузинский филиал российского государственного банка ВТБ Банк стал объектом международных санкций, Базисбанк будет обслуживать его вкладчиков физических лиц и заемщиков в отделениях банка ВиТиБи.

Национальный банк Грузии сообщил 27 февраля, что работа по портированию уже началась.

Банк подтвердил свою приверженность полному соблюдению стандартов, изложенных в международных резолюциях, и подчеркнул, что «Национальный банк также дал указания представителям финансового сектора Грузии об обязанности соблюдать санкции».

В еще одном заявлении Национальный банк Грузии опроверг распространенную российскими СМИ «дезинформацию» о том, что НБГ не вводил ограничений в отношении подсанкционных финансовых организаций.

«НБГ действует в соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями, и не будет обходить, и не сможет обойти эти санкции», — заявили в банке.

Данным сообщениям предшествовало заявление Национального банка от 25 февраля, в первоначальной редакции которого НБГ выразил готовность предоставить ВиТиБи банку соответствующие ресурсы в случае возникновения потребности в ликвидности.

После критики НБГ опубликовал обновленную версию заявления, в которой заявил, что готов «защищать интересы вкладчиков банка с использованием международных стандартов и инструментов, предусмотренных законодательством».

Базисбанк был основан в 1993 году и с 2012 года принадлежит китайской Hualing Group. Последняя работает в Грузии с 2007 года в основном в сфере недвижимости.

