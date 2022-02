Стали известны предварительные результаты изучения взрыва на шахте Миндели

Согласно предварительным результатам изучения, проведенного компанией «Сакнахшири», владеющей угольной шахтой в городе Ткибули, во время взрыва на шахте 30 января, в результате которого погиб один человек, еще восемь получили увечья, были нарушены нормы технической безопасности.

В заявлении компании от 8 февраля говорится, что несмотря на то, что уровень метана в тот момент составлял более 1%, горный диспетчер все же выдал разрешение на взрыв, что является полным нарушением норм безопасности.

Компания также возложила ответственность на мастеров-взрывников, которые нарушили правила безопасности при взрывных работах, произвольно обменялись правами и обязанностями, «что привело к тому, что они не находились в конкретном месте, где они должны были находиться».

Компания утверждает, что после того, как горный мастер измерил газ-метан согласно плану, мастер-взрывник должен был дополнительно проконтролировать газ-метан, но он не заряжал снос и не проконтролировал дорожную ситуацию, потому что интерферометр контроля газа-метана не был доставлен в шахту.

«Взрывник не явился на место проведения взрывных работ, не проверил место взрыва и таким образом осуществил взрыв», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, на горизонте +280 на поле N8 также был отключен вентилятор местного проветривания, обеспечивающий проветривание и предотвращение газообразования. В компании не уточнили, почему вентилятор был выключен, когда он был выключен и кто его выключил.

По заявлению компании, специальная комиссия взяла информацию о перемещении сотрудников с показателей системы позиционирования.

По заявлению «Сакнахишири», окончательное заключение будет оглашено в начале марта, но компания подчеркнула, что некоторые результаты могут быть изменены, так как исследование не завершено и выясняются дополнительные обстоятельства.

Трудовая инспекция также расследует, что произошло на шахте Миндели, которая также поручила «Сакнахшири» прекратить взрывные работы и закрыть конкретный участок, где произошел взрыв.

Ответ Объединения профсоюзов Грузии

Объединение профсоюзов Грузии подвергло критике компанию «Сакнахшири» за попытку переложить «стрелы ответственности полностью на сотрудников».

По заявлению профсоюзов, заявление «Сакнахшири» указывает на «многочисленные» недостатки в трудовой дисциплине компании.

«Все нарушения, указанные в заявлении компании, являются ответственностью компании, поскольку организация трудовой дисциплины является обязанностью компании», — говорится в заявлении.

По мнению профсоюзов, если в руководстве компании по-прежнему остаются те, кто считает, что промышленная политика должна быть основана на увеличении количества вновь добываемого угля, а не на безопасной добыче, она будет «поощрять все методы нарушения дисциплины».

Примечание: Материал обновлен в 17:00 10 февраля 2022 года согласно заявлению профсоюзов.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)