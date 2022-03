Amnesty International о нарушениях прав человека в Грузии

В новом ежегодном докладе правозащитной организации Amnesty International говорится, что члены оппозиции, средства массовой информации, критически настроенные по отношению к власти, и неправительственные организации «подвергались слежке, запугиванию и нападениям в условиях безнаказанности».

«Имели место случаи угроз и нападений на представителей оппозиции, активистов гражданского общества и журналистов, которые часто поощрялись заявлениями или бездействием представителей власти», — говорится в докладе.

Согласно документу, власти Грузии «не смогли обеспечить правовую ответственность организаторов массового насилия 5 июля против Тбилиси Прайда и эффективное расследование событий».

В докладе также речь идет об опасениях по поводу недостатка независимости судебной системы, избирательного правосудия и политически мотивированного преследования оппонентов власти.

Организация заявляет, что экс-президент Михаил Саакашвили, который был задержан 1 октября после восьми лет нахождения в изгнании, был «насильно переведен в тюремное медицинское учреждение, где не существовало надлежащего медицинского обслуживания. В этом учреждении Саакашвили подвергался угрозам и оскорблениям со стороны других заключенных, а также унизительному обращению со стороны тюремного персонала».

В докладе также говорится, что сотрудники правоохранительных органов несколько раз в течение года арестовывали и ограничивали доступ на строительную площадку противников проекта Намахвани ГЭС, которые протестовали против строительства ГЭС из-за возможного ущерба окружающей среде.

Организация также обращает внимание на нарушения трудовых прав, отмечая, что из-за ограничений, связанных с Ковид-19, многие компании уволили сотрудников с нарушением надлежащих процедур, сократили или не выплатили вознаграждение, в том числе по критическим профессиям. Кроме того, организация сообщила, что в августе уборщики «Службы по очистке Тбилиси» заявили о запугивании и угрозе сокращения заработной платы после трехдневной забастовки после того, как провели трехдневную акцию протеста с требованием улучшения условий труда.

Доклад также акцентирует внимание на нарушения прав человека в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе.

Согласно документу, дело о смерти жителя Цхинвальского региона Инала Джабиева не расследовалось эффективно. Джабиев скончался в заключении в августе 2020 года после жестокого избиения во время задержания.

В докладе также упоминается о смерти жителя оккупированной Абхазии Анри Атейба, который скончался 14 сентября после того, как 12 августа был обнаружен без сознания в Гагрском изоляторе временного содержания.

В организации говорят, что из-за хронических заболеваний и отсутствия надлежащего лечения, вероятно, ухудшилось здоровье Ираклия Бебуа, этнического грузина, проживающего в Гали. Бебуа отбывает 9-летний срок за сожжение предмета в «цветах абхазского флага».

Еще одним важным нарушением организация называет ограничение свободы передвижения, введенное со стороны Сухуми и Цхинвали.

