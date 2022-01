В результате взрыва на Ткибульской шахте погиб один рабочий, еще восемь получили увечья

В результате взрыва в Ткибульской угольной шахте в ночь с 30 на 31 января один шахтер погиб, еще восемь получили увечья.

Пострадавшие были доставлены сначала в больницу Ткибули, а затем утром в клинику Хечинашвили в Тбилиси.

Руководитель Ожогового центра Гуга Кашибадзе заявил телеканалу «Мтавари архи», что пострадавшие получили различные травмы, скорее всего, в результате взрыва метана.

«Трое из них помещены в реанимационное отделение Ожогового центра, состояние одного из них очень тяжелое. Остальные пациенты — 5 человек — размещены в Хирургическом отделении Ожогового центра. Помимо ожогов, у них отмечаются травматические повреждения и переломы в различных местах», — сказал Кашибадзе.

МВД начало расследование инцидента по статье 240 УК Грузии, которая касается нарушения правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.

31 января Инспекция труда после предварительного изучения заявила, что взрывные работы проводились с нарушением правил техники безопасности и что концентрация метана в воздухе в момент взрыва превысила допустимую норму в 1%.

По заявлению Инспекции труда, был нарушен пункт технического регламента, согласно которому взрывные работы должны проводиться под непосредственным надзором технического руководителя. В момент происшествия надзиратель на месте не находился.

По решению инспекции взрывные работы должны быть приостановлены, а конкретная территория, где произошел взрыв, закрыта.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)