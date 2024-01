Грузия в докладе Human Rights Watch за 2023 год

Согласно ежегодному докладу международной правозащитной организацией Human Rights Watch, который был опубликован 12 января, ситуация с правами человека в Грузии в 2023 году все еще оставалась «нестабильной».

Согласно докладу, политическая повестка дня в 2023 году характеризовалась волнениями, связанным с выполнением правительством Грузии 12 рекомендаций Евросоюза. Human Rights Watch подчеркивает неудачную попытку правительства принять в марте 2023 года закон об «иностранных агентах», который подорвал бы свободу слова в стране.

В докладе отмечается, что на нарушения со стороны правоохранительных органов не следует должное реагирование, особенно когда речь идет о нарушении права граждан на свободу собраний. Другие проблемные вопросы, затронутые в документе, касаются нападок на свободу СМИ, несправедливых условий труда в стране и игнорирования вопросов ЛГБТ в Национальной стратегии по правам человека. К концу доклада обобщаются позиции международных акторов по основным событиям, происходившим в Грузии в 2023 году.

Свобода собраний и выражения мнений

В докладе Human Rights Watch особо выделен спорный законопроект, который требовал от СМИ и неправительственных организаций, финансируемых как минимум на 20 процентов из-за границы, регистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния».

Согласно докладу несмотря на то, что на фоне общественного протеста «Грузинская мечта» отозвала законопроект, однако правительство продолжило враждебную риторику в отношении гражданского сектора.

В докладе также затронуты обвинения и расследования Службы государственной безопасности о якобы заговоре с целью свержения правительства Грузии при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID).

Нарушения правоохранителей и отсутствие реагирования

Human Rights Watch, ссылаясь на данные Аппарата народного защитника Грузии и гражданское общество, пишет, что в 2023 году был зафиксирован ряд фактов превышения полномочий и незаконного нарушения свободы собраний со стороны полицейских.

В докладе также говорится о репрессиях со стороны спецназа против мирных граждан, стихийно собравшихся в знак протеста против закона об «иностранных агентах». В документе отмечается, что правоохранители применили водомет и большое количество слезоточивого газа. Народный защитник заявил, что меры, принятые правоохранителями, были несоразмерными и ненужными. Специальная следственная служба, которая ответственна за расследование превышения полномочий, начала проверку действий полиции после получения 124 жалоб о нарушениях. Во время работы над докладом расследование все еще продолжалось.

Human Rights Watch также упоминает проблематичное применение полицией административного преследования против мирных протестующих. В докладе отмечается, что судебные решения по административным правонарушениям зачастую основываются только на показаниях сотрудников полиции и игнорируют нормы справедливого судебного разбирательства.

Нападки на СМИ

Согласно докладу, в течение 2023 года было много случаев угроз и нападений на представителей СМИ. К октябрю 2023 года Специальная следственная служба уже получила 37 жалоб и начала расследование 12 случаев незаконного вмешательства в журналистскую деятельность.

Human Rights Watch акцентирует внимание на факте нападения на основателя телекомпании «Формула» Мишу Мшвилдадзе. В докладе также упоминается ужесточение правил аккредитации журналистов со стороны Парламента, в результате чего властям предоставляется возможность ограничивать доступ журналистов в Парламент в случае, если они задают депутатам вопросы против их воли.

В докладе также говорится о поспешном решении Парламента расширить полномочия Комиссии по коммуникациям, что позволит комиссии запрещать вещательный контент, если он содержит непристойности, разжигающие ненависть или терроризм послания.

В докладе упоминается о помиловании президентом Грузии Ники Гварамия, директора одной из ведущих оппозиционных телекомпании «Мтавари архи».

Трудовые права

По заявлению Human Rights Watch, несмотря на некоторые законодательные улучшения, вопрос трудовых прав остается проблематичным. Согласно докладу, правила, касающиеся сверхурочной работы в Грузии, неадекватны, в стране широко распространено воровство заработной платы, а меры социального обеспечения минимальны.

По оценке Human Rights Watch, профсоюзы в Грузии не имеют достаточных правовых гарантий для эффективной борьбы за системные изменения. Также по-прежнему остается проблематичным вопрос безопасности на рабочем месте, и в этом контексте строительная сфера остается наиболее опасной отраслью для работников.

Сексуальная ориентация, гендерная идентичность и равенство

В этом разделе доклада основное внимание уделяется срыву фестиваля «Тбилиси Прайд» антилиберальными группировками и подчеркивается, что власти не остановили насильственные группы.

В докладе подчеркивается решение Европейского суда по правам человека от декабря 2022 года, согласно которому Грузия не предоставила трансгендерам возможность изменить свой пол/гендерный маркер в официальных документах без прохождения медицинских процедур по смене пола.

Согласно докладу, государственная концепция гендерного равенства в Грузии не отражает гендер во всем его многообразии и, следовательно, не признает права всех женщин. Human Rights Watch также подчеркивает, что Грузия не ратифицировала Конвенцию Международной организации труда (МОТ) о насилии и притеснениях.

