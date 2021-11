В Ткибули в результате несчастного случая погибли двое шахтеров

В результате несчастного случая в Ткибули 27 ноября погибли двое шахтеров. Слой угля обрушился на одной из частных шахт, устроенных кустарным образом, и оба шахтера оказались под завалом.

В день аварии спасатели извлекли из-под завала мертвым 50-летнего мужчину и другого, 65-летнего Виталия Турдиладзе еще живым. Его доставили в больницу в Кутаиси, где он скончался утром 29 ноября.

По данным Профсоюза металлургов, горняков и химиков Грузии, кустарные шахты в Ткибули были запрещены Инспекцией труда, поскольку они не соответствовали минимальным требованиям стандарта безопасности труда.

Точная причина несчастного случая пока неизвестна. В МВД подтвердили «Civil Georgia», что расследование возбуждено по статье 240 Уголовного кодекса, которая касается нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.

Говоря о произошедшем, Объединение профсоюзов Грузии 29 ноября выразило обеспокоенность тем, что правительство не может обеспечить соблюдение правил безопасности труда во всех регионах Грузии и что они не распространяются одинаково на все компании. Объединение профсоюзов Грузии считает, что правительство должно эффективно обеспечивать соблюдение правил, полностью исключая терпимость к организациям-нарушителям.

Отметив, что высокий уровень безработицы заставляет граждан рисковать своей жизнью, Объединение профсоюзов также призвало власти сделать разработку программ альтернативной занятости в муниципалитете Ткибули одним из приоритетов правительства Грузии и подготовить соответствующие проекты в короткие сроки. Объединение также отметило, что Грузии, посколько она присоединилась к Парижскому соглашению о постепенном сокращении выбросов парниковых газов, рано или поздно придется свести к минимуму добычу угля и в конечном итоге отказаться от нее.

В интервью телеканалу «Формула» председатель Объединения профсоюзов Ираклий Петриашвили назвал ситуацию на кустарных шахтах в Ткибули «трагической», поскольку они не управляются компаниями или зарегистрированными юридическими лицами. По его словам, это затрудняет определение того, кто несет ответственность или кто стоит за ними.

По его словам, ответственность за продолжение эксплуатации кустарных шахт лежит на властях.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)