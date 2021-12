С сегодняшнего дня в Грузии запустили «зеленые паспорта»

С 1 декабря в Грузии была запущена система «зеленых паспортов» для посещения общественных мест. Также с сегодняшнего дня будут сняты почасовые ограничения для ресторанов, баров и объектов питания.

Гражданин получит зеленый статус в том случае, если: он полностью вакцинирован; переболел Ковид-19 и с момента подтверждения вируса прошло 14 дней; прошел ПЦР тест с 72-часовой валидностью; прошел тест на антиген с 24-часовой валидностью.

С сегодняшнего дня граждане старше 18 лет смогут посещать открытые и закрытые пространства объектов питания, ресторанов, кафе и баров, а также кинотеатры, театры, оперу, концертные залы, развлекательные центры, казино и игорные заведения, спа-салоны, фитнес-залы, гостиницы и канатные дороги горных курортов только по принципу «зеленого паспорта».

До запуска новой системы рестораны, бары и объекты питания были открыты только до 23:00. Ранее, 5 октября, правительство увеличило время работы этих же учреждений с 22:00 до 23:00.

Граждане смогут получить «зеленый паспорт» в Доме юстиции или зарегистрировавшись в двух мобильных приложениях — Georgia e-Health и CovidPass Georgia. Первый выдает «зеленый паспорт» в соответствии с требованиями цифрового Ковид-паспорта ЕС для выезда за границу, а второй выдает документ в соответствии с местными правилами.

В то время как цифровой Ковид-сертификат ЕС освобождает граждан, переболевших Ковидом, от ограничений в течение 180 дней после подтверждения, документ, выданный Грузией, снимает ограничения с переболевших навсегда. Это касается как граждан Грузии, так и иностранных граждан, проживающих в стране.

25 ноября министр здравоохранения Грузии Экатеринн Тикарадзе заявила журналистам на вопрос, насколько оправдана идея иметь два «зеленых паспорта», что это исходит «наверно от нашей генетики и нашего характера».

По состоянию на 1 декабря в стране подтверждено 850 102 случая заражения Ковид-19 (без учета оккупированных регионов). Из них 792 158 инфицированных уже полностью выздоровели, 12 119 умерли. 4 459 новых случаев заражения Ковид-19 были подтверждены сегодня, 3 957 пациентов выздоровели и 65 умерли.

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, как минимум, 1 165 835 человек вакцинированы по крайней мере одной дозой против Ковид-19, из которых 1 001 801 человек был полностью вакцинирован обеими дозами (35,1% взрослого населения).

