Правительство с декабря планирует ввести «зеленые Ковид-паспорта»

Правительство Грузии планирует ввести требование «зеленого паспорта» Ковид-19 для входа в различные объекты или учреждения с 1 декабря.

Гражданину будет выдан «зеленый паспорт», если он полностью вакцинирован против вируса двумя дозами, или переболел вирусом, или имеет отрицательный ответ на ПЦР тест, проведенный в течение последних 72 часов, или быстрый/антигенный тест, проведенный за последние сутки.

С 1 декабря граждане в возрасте до 18 лет смогут входить в рестораны, рестораны, открытые и закрытые кафе, бары, кинотеатры, оперу, музеи, концертные залы, казино и игорные заведения, спа, тренажерные залы, гостиницы и канатные дороги горных курортов только при наличии «зеленого паспорта».

Для вхождения в эти учреждения «зеленый паспорт» должны будут предъявлять только гости.

При этом с сегодняшнего дня пенсионер, который сделает себе прививку до 1 января 2022 года, получит от государства единовременную помощь в размере 200 лари. Надбавку пенсионер получит после первой прививки.

Правительство надеется, что с этими поощрительными и ограничительными мерами медленные темпы вакцинации в стране расширятся. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, «обязательная вакцинация — это грубое вмешательство в выбор людей», и вместо этого правительство «сделает все», чтобы убедить граждан в необходимости вакцинации.

Вакцинация против Ковид-19 в Грузии началась в середине марта. За последние два месяца пик летних прививок значительно снизился.

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, по состоянию на утро 8 ноября, одной дозой вакцинированы по крайней мере 1 049 193 человека, из которых 952 831 человек были вакцинированы полностью. Вчера, 7 ноября, было сделано 1 204 прививки.

В настоящее время вакцинация от против Ковид-19 обычно разрешена гражданам, достигшим 16-летнего возраста. Кроме того, с 7 октября разрешена вакцинация детей в возрасте 12-15 лет с хроническими заболеваниями.

Также с 7 октября граждане старше 50 лет, люди любого возраста с хроническими заболеваниями и люди, работающие по специальностям повышенного риска, смогут получить третью дозу (т.н. «бустер»).

В настоящее время в стране доступны американо-германские вакцины Пфайзер и китайские Синофарм и Синовак.

Согласно плану, представленному правительством в январе, до конца года должны быть вакцинированы 60% населения, т.е. 1,7 миллиона человек.

