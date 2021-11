Евросоюз и Грузия признали Ковид-паспорта друг друга

Еврокомиссия признала совместимость грузинского паспорта Ковид-19 – сертификата о вакцинации, тестировании и выздоровлении — с цифровым Ковид-паспортом ЕС.

Решение, которое упростит поездки, вступит в силу 16 ноября и устранит необходимость тестирования и карантина для граждан Грузии с Ковид-сертификатом. Со своей стороны, Грузия также согласилась принимать путешественников из стран ЕС, которые будут обладать Ковид-сертификатами.

Во время поездки полностью вакцинированные лица с Ковид-паспортом будут освобождены от обязательного тестирования и карантина через 14 дней после получения второй дозы. Те же условия применяются к лицам, выздоровевшим после положительного результата ПЦР теста в течение 180 дней, а также к лицам, прошедшим ПЦР тест в течение последних 72 часов и экспресс-тесты на антигены в течение последних 48 часов.

В соответствии с ограничениями на свободное передвижение страны-члены ЕС обязаны принимать лиц, вакцинированных вакцинами Пфайзер, Модерна, АстраЗенека и Джонсон, которые авторизованы Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Некоторые страны ЕС также признают вакцины, внесенные в чрезвычайный список вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), включая Синофарм и Синовак, которые широко используются в Грузии.

Вместе с Грузией к списку Ковид-паспортов ЕС сегодня присоединились Молдова, Сербия и Новая Зеландия.

«Поскольку мы стоим вместе с нашими партнерами в борьбе с пандемией, мы продолжим работать вместе над безопасным открытием», — сказал комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливер Вархей.

Вакцинация в Грузии началась в середине марта 2021 года. В стране доступны вакцины Пфайзер, Синофарм и Синовак. По состоянию на 15 ноября, полную вакцинацию прошли 966 790 граждан Грузии.

Грузинский Ковид-паспорт можно получить в Доме юстиции, а в электронном виде по адресу covidpass.moh.gov.ge. Власти Грузии также работает над версией приложения для телефона.

