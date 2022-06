С 20 июня ношение маски в общественном транспорте станет не обязательным

Министерство по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии объявило сегодня, что с 20 июня ношение маски в общественном транспорте больше не будет обязательным.

С понедельника граждане будут обязаны носить маску только в медицинских учреждениях.

По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, решение было обусловлено стабилизацией эпидемиологической ситуации по Ковиду в стране.

По состоянию на 12 июня всего по стране (без учета оккупированных территорий) подтверждено 1 658 755 случаев заражения коронавирусом, из них 1 641 348 выздоровели, 16 838 умерли.

По теме:

This post is also available in: ქართული (Грузинский)