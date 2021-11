Высший совет юстиции представил в Парламент кандидатов судьи Верховного суда

Высший совет юстиции представил в Парламент кандидатуры Тамар Окропиридзе, Теи Дзимистарашвили и Нино Сандодзе для утверждения на три вакантные должности в Верховном суде страны.

Одна из трех кандидатов — Тамар Окропиридзе — является судьей Тбилисского городского суда, двое других — Дзимистарашвили и Сандодзе — судьями Апелляционного суда Тбилиси.

Выдвижению кандидатур предшествовали разногласия по поводу отбора судей Верховного суда в июне этого года, когда Грузинская мечта заявила, что Парламент не будет приостанавливать назначение судей Верховного суда, несмотря на один пункт в Соглашении от 19 апреля, согласно которому, назначения следовало приостановить до проведения необходимых реформ в судебной системе.

После этого, в июле, правящая Грузинская мечта на шесть из девяти вакансий в Верховном суде назначила судей бессрочно, что вызвало резкую критику со стороны США и Евросоюза. Окропиридзе, Сандодзе и Дзимистарашвили тогда участвовали в отборочном конкурсе, но не были включены в список 9 кандидатов, которые были представлены в Парламент Советом юстиции.

Оценивая собеседования с кандидатами в Высшем совете юстиции, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) заявило, что «значительные расхождения в продолжительности, форме и тоне собеседований с кандидатами вызвали сомнения в отношении уважения Высшим советом юстиции принципа равного обращения, что могло фактически повредить шансам выдвижения некоторых кандидатов».

Этот процесс также подвергся критике со стороны НПО, которые наблюдают за событиями в судебной системе. Директор Программы поддержки демократических институтов Ассоциации молодых юристов Грузии Вахушти Менабде сказал «Civil Georgia», что «не имеет значения», кого персонально выберет Высший совет юстиции.

«Важно то, что никто не сможет попасть в список, если не поддержка со стороны клана или доверие с его стороны. Это основная проблема», — подчеркнул он.

«Мы не ожидаем каких-либо существенных изменений, равно как и не ждем, что будет принято разумное решение правящей командой и влиятельной группой судей», — сказал он.

Директор программы «Правосудия и демократия» Центра социальной справедливости Гурам Имнадзе сказал «Civil Georgia», что Высший совет юстиции принимает решение о выдвижении кандидатов на основании того, «насколько лоялен тот или иной человек к отдельной конкретной группе».

«Неоднократно оказывалось, что совет представляет в Парламент именно тех кандидатов, которые не отличаются высоким профессионализмом и принципиальностью, а наоборот, тех, кто лоялен отдельной группе», — сказал он.

По его словам, решения Парламентом также принимаются «исходя из узких партийных интересов». Он также отметил, что без изменения соответствующего законодательного механизма назначение судей с должной репутацией не будет обеспечено никаким конкурсом. В этом контексте, при наличии политической воли, он также подчеркнул важность назначения судей на основе консенсуса с оппозицией.

В Верховном суде есть еще 2 вакантных места, на одну из них Высший совет юстиции отобрал кандидатуру Геннадия Макарадзе, а процесс выбора второго кандидата еще не завершен.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)