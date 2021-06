НПО осуждают представление кандидатов в судьи в Парламент

Семь неправительственных организаций в опубликованном 17 июня совместном заявлении осудили выдвижение Высшим советом юстиции девяти кандидатов в члены Верховного суда в Парламент Грузии.

Правозащитники подчеркнули, что «Соглашение от 19 апреля между властями и оппозицией четко и недвусмысленно указывает» на необходимость «амбициозной реформы» судебной системы, а это значит, что конкурс на отбор судей Верховного суда должен быть приостановлен.

Отметив, что «заключение Венецианской комиссии указывает на необходимость начала нового конкурса на отбор судей Верховного суда», НПО заявили, что «Высший совет юстиции пытается принимать важные решения форсированно, в отсутствие реформ, в условиях старого состава совета».

По их утверждению, существующий в суде т.н. «клан» и Высший совет юстиции не смогли бы пойти на «такие смелые шаги» без «безоговорочной поддержки» властей. По их словам, это «еще раз свидетельствует об отсутствии политической воли в проведении качественных изменений в судебной системе и выполнении обязательств, взятых на себя по соглашению, достигнутому при посредничестве западных партнеров».

Примечательно, что сегодня проходит заседание Высшего совета юстиции, на котором должно быть принято решение о заполнении до 100 вакансий судей. В том же заявлении НПО отметили, что назначение до 100 независимых судей значительно улучшило бы качество правосудия в стране, но подчеркнули, что большинство существующих вакансий «обычно заполняются лицами, приближенными к клану», что делает невозможным привлечение в систему «новых, квалифицированных кадров».

Совместное заявление подписали: Международная прозрачность — Грузия; Фонд Открытого общества; Институт развития свободы информации; Демократическая инициатива Грузии; Права — Грузия; Центр социальной справедливости; Международное общество за справедливые выборы и демократию.

