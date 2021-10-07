Фото: Муфид Маджнун/unplash.com
Новости

Ковид-19: граждане старше 50 лет смогут вакцинироваться третьей дозой

07/10/2021 - 15:02
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По решению правительства Грузии, граждане, достигшие 50-летнего возраста, лица с хроническими заболеваниями любого возраста, а также люди, работающие по профессии высокого риска, смогут привиться третьей дозой вакцины против Ковид-19 (т. н. «бустер», он же усилитель).

После заседания Совета по иммунизации заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила 7 октября, что власти приняло решение разрешить вакцинацию подростков в возрасте 12-15 летн, которые также имеют хронические заболевания.

До сих пор вакцинация разрешалась только гражданам, достигшим 16-летнего возраста.

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, по состоянию на сегодняшнее утро в стране вакцинировано не менее 995 019 человек, в том числе 849 946 человек вакцинированы полностью.

Продолжение следует…

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07/10/2021 - 15:02
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