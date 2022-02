Прокуратура возбудила дело против депутата от ЕНД и других лиц в связи противостоянием 24 октября

Генеральная прокуратура Грузии сообщила 4 февраля, что начало уголовное преследование в отношении депутата от оппозиционного Единого национального движения Давид Киркитадзе и еще трое участников драки по делу о противостоянии, которое имело место 24 октября 2021 года у офиса ЕНД в городе Рустави.

По заявлению прокуратуры, в отношении трех обвиняемых уже применена мера пресечения в виде освобождения под залог. Что касается Давида Киркитадзе, следственный орган обратится в суд с ходатайством об избрании в качестве меря пресечения освобождении под залог в установленные законом сроки.

По заявлению прокуратуры, 24 октября трое обвиняемых вышли к офису Единого национального движения для выражения протеста, во время чего к ним подошли депутат Киркитадзе и другие члены и сторонники Единого национального движения.

По информации прокуратуры, депутат Киркитадзе избил двоих из них, а трое обвиняемых в свою очередь избили двух сторонников Единого национального движения.

Давид Киркитадзе находится под следствием по статье 126 (пункт «г» части 11) Уголовного кодекса Грузии, которая касается нанесения побоев двум и более лицам или иного насилия. Еще один обвиняемый также находится под следствием по статье 126 (пункт «б» и «в» части 11), которая касается на группового насилия в отношении двух и более лиц. Двое других подсудимых обвиняются в групповом насилии (статья 126, пункт «б» части 11).

Наказание за преступление предусмотрено в виде штрафа или 180-240 часов общественных работ или до 2 лет лишения свободы.

Противостояние произошло 24 октября, за шесть дней до второго тура выборов в органы местного самоуправления, на котором Давид Киркитадзе противостоял кандидату от Грузинской мечты Нино Лацабидзе в борьбе за пост мэра Рустави.

Тогда в разговоре со СМИ Давид Киркитадзе обвинил Грузинскую мечту в организации «провокации» и заявил, что один из ныне обвиняемых был агентом Службы госбезопасности.

Со своей стороны, этот обвиняемый отрицает какую-либо связь с Грузинской мечтой, заявив, что они пришли к офису ЕНД, чтобы выразить протест против прежней власти.

В итоге, во втором туре выборов в органы самоуправления 2021 года Давид Киркитадзе проиграл кандидату Грузинской мечты Нино Лацабидзе. Киркитадзе получил 46,29% голосов, а Лацабидзе — 53,71%.

