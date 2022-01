Грузия в докладе Мониторингового комитета ПАСЕ за 2021 год

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал доклад за 2021 год, в котором, наряду с другими странами, отражены события в Грузии, согласно которым, напряженная и поляризованная политическая среда подрывает «демократическую консолидацию» в стране.

В докладе, в котором оцениваются текущие политические события в 11 странах, рассматривается вопрос о нарушении соглашения, достигнутого при посредничестве ЕС 19 апреля, и выражается обеспокоенность по поводу недостатков в обеспечении независимости судебной системы и беспристрастного администрирования правосудия.

Документ от 10 января подготовил член ПАСЕ Михаэль Йенсен из Дании. Слушание доклада и голосование по проекту резолюции состоятся 28 января в ПАСЕ.

Соглашение от 19 апреля, политическая поляризация

В докладе говорится, что соглашение, достигнутое 19 апреля при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, не смогло завершить существенную политическую поляризацию в стране и не привело к конструктивному сотрудничеству между оппозицией и правящим большинством в Парламенте.

В документе выражается сожаление, что Грузинская мечта вышла из соглашения 28 июля 2021 года.

Однако в докладе говорится, что избирательные реформы при посредничестве ЕС привели к формированию новой, более плюралистической избирательной администрации к местным выборам в октябре 2021 года, а также к изменениям в правилах составления итоговых протоколов и рассмотрения жалоб.

В документе также подчеркивается, что пункт соглашения, согласно которому в случае получения Грузинской мечтой менее 43% голосов на местных выборах должны были быть проведены досрочные парламентские выборы, «превратил выборы в де-факто плебисцит для правящей партии и привел к крайне поляризованной избирательной среде».

Доклад также разделяет опасения, выраженные в докладе совместной наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и Европарламента.

В частности, в документе выражается обеспокоенность в связи с давлением на избирателей, подкупом избирателей, неравными условиями конкуренции в пользу власти, а также тем, что политические дебаты на национальном уровне затмевают вопросы местного значения и приводят к «все более агрессивной риторике, сопровождающейся случаями насилия и физического противостояния».

В докладе ПАСЕ говорится, что поляризация политической среды ухудшилась во время второго тура местных выборов. Со ссылкой на местных наблюдателей, в документе отмечается, что поляризация и использование административного ресурса могли повлиять на результаты выборов в том случае, когда разница между голосами, полученными двумя кандидатами, была небольшой.

В докладе содержится призыв к властям «полностью и прозрачно расследовать все заявления о нарушениях на выборах и принять все необходимые меры для обеспечения общественного доверия к справедливости избирательной системы».

«Это особенно важно в контексте низкого доверия общества к судебной системе, поскольку это также может повлиять на доверие к механизму разрешения споров, связанных с выборами», — говорится в докладе.

Обеспокоенность судебной властью

В докладе Высший совет юстиции назван главным препятствием на пути к независимости судебной системы в Грузии.

Согласно документу, из-за недостатков в методах работы и отсутствия прозрачности в процессе принятия решений Высший совет юстиции функционирует как корпоративный орган, где небольшая группа судей контролирует или влияет как на совет, так и на судебную систему.

В докладе говорится, что эти судьи принимают решения в основном исходя из «корпоративных интересов».

В документе подчеркивается «особо проблематичная» роль Высшего совета юстиции в процессе пожизненного назначения судей Верховного суда. Прозрачность и справедливость процесса, который возобновился в Парламенте Грузии в июне и завершился в декабре, подверглись критике со стороны оппозиции, местных НПО и международных партнеров.

Согласно докладу, назначение судей является печальным и еще больше подрывает общественное доверие к независимости Верховного суда и судебной системы.

«В документе подчеркивается, что назначения судей, несмотря на неоднократные рекомендации международного сообщества и местных заинтересованных сторон, также основывались на явно несовершенном процессе назначения, который в некоторых аспектах не соответствовал международным нормам и стандартам».

