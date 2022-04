Политические рейтинги и отношение к институциям в опросе МРИ

Согласно результатам опроса общественного мнения по заказу Международного республиканского института (МРИ) США, которые были опубликованы 27 апреля, 60% опрошенных хотят, чтобы на политической арене появилась новая сила, а 30% довольны прошедшими выборами.

Результаты опроса общественного мнения отражают отношение граждан к вопросам, касающимся их семей и страны, включая пандемию Ковид-19, местные выборы 2021 года, политические партии, государственные институты и др.

Ниже представлено отношение граждан к политическим партиям, государственным институтам и публичным фигурам.

Опрос по заказу Международного республиканского института был проведен 4-24 марта 2022 года компанией Балтийские исследования/Геллап (The Gallup) и в рамках опроса в масштабах Грузии (за исключением оккупированных территорий) были опрошены 1 486 имеющих право голоса избирателей соответствующих возрастов. По словам авторов исследования, средняя погрешность результатов составляет +/- 2,5%.

Рейтинг одобрения

Согласно результатам опроса, с 92%-ми Католикос-Патриарх ГПЦ Илия II возглавляет список публичных фигур, в отношении которых население расположено положительно. Только 4% относятся к нему отрицательно.

Среди политиков самый высокий уровень положительной оценки у Кахи Каладзе — 53%, за ним следуют Саломе Зурабишвили с 52% и Ираклий Гарибашвили с 47%.

45% негативно относятся к президенту, 48% — к премьер-министру.

46% респондентов положительно относятся к народному защитнику Нино Ломджария, 44% — к лидеру партии «За народ» Ане Долидзе и 40% — к бывшему премьер-министру Георгию Гахария.

Показатель положительного отношения к председателю Грузинской мечты Ираклию Кобахидзе составляет 38%, отрицательного — 56%, а к председателю Национального движения Нике Мелия — 37% и 58%, соответственно.

27% опрошенных положительно относятся к председателю Парламента Шалве Папуашвили, 39% — отрицательно, а 14% о нем не слышали совершенно ничего.

По 31% респондентов положительно относятся к бывшему премьер-министру и основателю Грузинской мечты Бидзине Иванишвили и экс-президенту Михаилу Саакашвили, а по 60% — отрицательно.

Что касается институций, первое место в списке тех, к кому относятся положительно, с 84%-ми занимает грузинская армия, за ней следует Грузинская Православная Церковь с 81%. Отрицательно к ним относятся 12% и 14%, соответственно.

Положительно относятся к государственным поверенным (губернаторам) 27%, к прокуратуре — 28%, к Национальному банку — 29%, к судам — ​​38%.

Поддержка партий

На вопрос, за какую партию они проголосовали бы на парламентских выборах, если они проходили бы на следующей неделе, 31% респондентов назвали Грузинскую мечту своим первым выбором; Затем идет «Единое национальное движение» — с 16%.

Партия бывшего премьер-министра Гиоргия Гахария «За Грузию» получила 4% голосов, в то время как Стратегия Агмешенебели, Лейбористская партия и Лело получили по 2% голосов каждая.

По 1% респондентов поддержали Альянс патриотов и Консервативное движение — Альт-Инфо, каждую.

Тоже по 1% поддержали Гирчи — больше свободы и Граждане. 11% опрошенных заявили, что испортят бюллетени. 12% сказали, что не знают, а 7% отказались отвечать.

На вопрос — за какую партию они ни при каких обстоятельствах не проголосуют? — 35% назвали Национальное движение, 27% — Грузинскую мечту, 19% — Альянс патриотов, 18% — Новый политический центр — Гирчи и 16% — Гирчи — больше свободы (респонденты могли отметить три ответа).

Что касается выборов, 20% респондентов заявили, что поддерживают оппозицию, а 14% заявили, что больше симпатизируют оппозиции, чем Грузинской мечте. С другой стороны, 23% заявили, что поддерживают Грузинскую мечту, а 16% заявили, что больше симпатизируют Грузинской мечте, чем оппозиции.

24% опрошенных не поддерживают ни одну политическую команду и не настроены доброжелательно ни к кому.

Согласно опросу, большинство грузин хотят видеть в стране новые политические силы. 60% опрошенных хотят видеть новые политические партии, а 30% довольны существующими выбором.

На вопрос — доверяют грузинским политическим партиям или нет? — 23% выразили доверие и 23% — недоверие. 53% респондентов заявили, что и не доверяют, и не имеют недоверия к грузинским политическим партиям.

Выборы в органы самоуправления 2021 г.

Что касается местных выборов в октябре 2021 года, 32% респондентов назвали выборы полностью свободными и справедливыми. 25% указали на некоторые проблемы, но оценили их как умеренно свободные и честные. 13% заявили, что выборы не были свободными и справедливыми, а 19% заявили, что выборы прошли с недостатками, и поставили под сомнение точность результатов.

54% респондентов полностью или в определенной степени убеждены в том, что Центральная избирательная комиссия может организовать заслуживающие доверия выборы. У 41% — меньше и нет никакого доверия в этом плане.

Грузинское общество во многом разделено по поводу требования оппозиции о досрочных парламентских выборах.

В то время как 49% респондентов в большей или меньшей степени поддерживают это требование, 36% — в большей или меньшей степени против него. 10% говорят, что досрочные выборы ничего не изменят/не имеют смысла.

