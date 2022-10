Три неправительственные организации — «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), «Международная прозрачность — Грузия» (TIG) и «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) — заявляют, что «нелегитимное» Сакребуло Сенакского муниципалитета избрало своего нового председателя «с грубым нарушением закона».

Заявлению НПО 25 октября предшествовало избрание представителя Грузинской мечты новым председателем Сакребуло Сенаки. В частности, 1 октября, после победы кандидата от Грузинской мечты на промежуточных выборах местного самоуправления Сенакского муниципалитета, количество депутатов Грузинской мечты в Сакребуло, состоящее из 33 членов, увеличилось до 17, что дало им возможность самостоятельно избрать председателя. Заявлению НПО 25 октября предшествовало избрание представителя Грузинской мечты новым председателем Сакребуло Сенаки. В частности, 1 октября,на промежуточных выборах местного самоуправления Сенакского муниципалитета, количество депутатов Грузинской мечты в Сакребуло, состоящее из 33 членов, увеличилось до 17, что дало им возможность самостоятельно избрать председателя. Еще раньше, 18 августа, Сенакский районный суд признал незаконным избрание Ираклия Качарава, члена партии Георгия Гахария «За Грузию», председателем Сенакского Сакребуло в феврале. В результате на состоявшемся 25 октября заседании, на котором присутствовали все 17 депутатов Грузинской мечты, новым председателем Сакребуло был избран член Грузинской мечты Саба Одишария. Оппозиция объявила бойкот заседанию 25 октября.

В частности, в совместном заявлении, опубликованном 29 октября, три неправительственные организации еще раз поясняют, что после выборов в местные органы власти 2021 года Грузинская мечта получила 16 мест в Сакребуло Сенаки, состоящем из 33 депутатов, Единое национальное движение — 13, а партия бывшего премьер-министра Грузии — 4, соответственно Сенаки был одним из муниципалитетов, где большинство принадлежало оппозиции.

Однако после того, как один из членов партии Гахария отказался от мандата, у оппозиции и Грузинской мечты осталось по 16 мандатов в Сакребуло Сенаки, чего было недостаточно для избрания нового председателя. В свою очередь Грузинская мечта отказалась участвовать в последующих заседаниях, где признавали полномочия депутата от партии бывшего премьер-министра. «В результате возник кризис, и Сакребуло было парализовано».

Неправительственные организации также обращают внимание на изменения, внесенные в избирательный кодекс в мае, согласно которым решение Сакребуло больше не требуется для подтверждения полномочий местопреемника на должности члена Сакребуло, что дало оппозиции шанс снова собрать большинство. Однако в конце мая мажоритарный член Единого национального движения покинул Сакребуло, «что партия связывает с давлением, а за оппозиционной стороной осталось 16 мандатов». Правозащитники уже тогда говорили, что промежуточные выборы в Сенаке не должны проводиться в одном мажоритарном округе, а должны быть проведены внеочередные выборы в муниципалитете в целом.

В связи с тем, что Сакребуло муниципалитета Сенаки не смог собраться повторно в течение *6 месяцев после первого заседания, состоявшегося 17 декабря 2021 года, НПО еще раз отмечают, что, согласно закону, оно является «несанкционированным и до избрания нового Сакребуло муниципалитет Сенаки остается без законного представительного органа».

Соответственно, правозащитники утверждают, что правительство должно принять постановление о досрочном прекращении полномочий Сакребуло и ввести прямое государственное управление.

«(Это) будет временно осуществляться уполномоченным лицом, назначаемым правительством, коллегиальным органом или лицом, определяемым в соответствии с законом, до того, как станут признаны полномочия Сакребуло, избранного в результате внеочередных выборов», — подчеркивают они.

*Кодекс местного самоуправления, статья 142: Досрочное прекращение полномочий сакребуло и мэра: полномочия сакребуло прекращаются досрочно, если сакребуло не соберется в течение 6 месяцев подряд.

