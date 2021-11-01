Вторые туры местных выборов: Грузинская мечта победила в 27 мажоритарных округах, оппозиция – в 15
По предварительным результатам Центральной избирательной комиссии Грузии, во втором туре местных выборов 30 октября на выборах депутатов местных сакребуло Грузинская мечта победила в 27 мажоритарных округах, а оппозиция – в 15.
Единое национальное движение получило дополнительные 7 мандатов в сакребуло в результате второго тура. Партия победила по мажоритарным округам Карели № 3, Озургети № 6, Мартвили № 3, Цаленджиха № 4, 6 и № 9, а также Чхороцку № 2.
Кандидаты от партии Георгия Гахария «За Грузию» победили в мажоритарных округах Озургети №1, Цаленджиха №1, Чхороцку №5, №6 и №7, а также в Хулойском округе №1. Всего в результате второго тура партия бывшего премьер-министра получила еще 6 мест в сакребуло по всей Грузии.
Кандидат от Свободной Грузии победил по мажоритарному округу Лентехи №5, а кандидат от Европейских социалистов — по мажоритарному округу Мартвили №9.
По предварительным результатам, в остальных округах победили кандидаты от Грузинской мечты.
Тбилиси — округ №3 (Сабуртало)
- Автандил Цинцадзе — Грузинская мечта — 55,523% (37289 голосов);
- Борис Куруа – Гирчи – больше свободы — 44,477% (29 871 голос).
Рустави – округ №6
- Григол Вепхвадзе — Грузинская мечта — 53,375% (4444 голоса);
- Эрекле Долидзе — За Грузию — 46,625% (3882 голоса).
Кварели – округ № 9
- Мамука Бериашвили — Грузинская мечта — 54,911% (492 голоса);
- Рати Турашвили — За Грузию — 45,089% (404 голоса).
Ахмета — округ № 3
- Эльдар Багакашвили — Грузинская мечта — 61,504% (679 голосов);
- Малхаз Мачаликашвили — Единое национальное движение — 38,496% (425 голосов).
Тианети — округ № 1
- Звиад Звиадаури — Грузинская мечта — 50,44% (803 голоса);
- Нана Цалугелашвили — Тамаз Мечиаури За единую Грузию — 49,56% (789 голосов).
Душети — округ № 1
- Георгий Инашвили — Грузинская мечта — 78,345% (890 голосов);
- Иосеб Бучашвили — Единое национальное движение — 21,655% (246 голосов).
Каспи — округ № 5
- Бадри Джаниашвили — Грузинская мечта — 62,035% (817 голосов);
- Валерий Бакидзе — Единое национальное движение — 37,965% (500 голосов).
Карели — округ №1
- Караман Роинишвили — Грузинская мечта — 54,71% (1510 голосов);
- Темур Хосруашвили — Единое национальное движение — 45,29% (1250 голосов).
Карели – округ № 3
- Муртаз Цискадзе — Единое национальное движение — 52,178% (1054 голоса)
- Георгий Григалашвили — Грузинская мечта — 47,822% (966 голосов).
Хашури – округ № 7
- Давид Метревели — Грузинская мечта — 62,248% (1235 голосов);
- Темур Вардошвили — Единое национальное движение — 37,752% (749 голосов).
Они – округ №4
- Мадлен Метревели — Грузинская мечта — 56,522% (195 голосов);
- Тамаз Метревели — За Грузию — 43,478% (150 голосов).
Они – округ № 7
- Мамука Квалашвили — Грузинская мечта — 60% (174 голоса);
- Теймураз Девидзе – Лело за Грузию — 40% (116 голосов).
Лентехи – округ №5
- Георгий Шаврешиани — Свободная Грузия — 54,268% (178 голосов).
- Бердия Зурабиани — Грузинская мечта — 45,732% (150 голосов)
Самтредиа – округ № 8
- Паата Кохреидзе — Грузинская мечта — 56,893% (747 голосов).
- Александр Кохреидзе — Единое национальное движение — 43,107% (566 голосов).
Чиатура – округ № 12
- Вахтанг Цуцкиридзе — Грузинская мечта — 57,451% (640 голосов);
- Реми Бицадзе — Единая Грузия — Демократическое движение — 42,549% (474 голоса).
Цхалтубо – округ № 11
- Ревази Дидава — Грузинская мечта — 58,943% (636 голосов);
- Ладо Кавелашвили — Единое национальное движение — 41,057% (443 голоса).
Озургети — округ № 1
- Георгий Сирадзе — За Грузию — 54,461% (1404 голоса).
- Лела Саджая — Грузинская мечта — 45,539% (1174 голоса);
Озургети — округ № 6
- Раинди Думбадзе — Единое национальное движение — 54,528% (1397 голосов)
- Георгий Чаганава — Грузинская мечта — 45,472% (1165 голосов).
Озургети – округ № 11
- Нино — Махарадзе — Грузинская мечта — 53,855% (1376 голосов);
- Дата Микелашвили — Независимый кандидат — 46,145% (1179 голосов).
Озургети – округ № 12
- Тите Мгеладзе — Грузинская мечта — 7,315% (1093 голоса);
- Шалва Тавдишвили — Единое национальное движение — 42,685% (814 голосов).
Чохатаури — округ № 10
- Звиад Мамаладзе — Грузинская мечта — 51 717% (467 голосов);
- Мамука Джинчарадзе – За Грузию — 48,283% (436 голосов);
Сенаки — округ № 3
- Гига Цурцумия — Грузинская мечта — 53,055% (1806 голосов);
- Лаша Кучава — Единое национальное движение — 46,945% (1598 голосов).
Сенаки — округ № 8
- Шакро Какаия — Грузинская мечта — 53,94% (664 голоса);
- Мамука Абшилава — Единое национальное движение — ЕНД — 46,06% (567 голосов).
Мартвили – округ № 3
- Коба Асабашвили — Единое национальное движение — 50,72% (493 голоса);
- Георгий Габуния — Грузинская мечта — 49,28% (479 голосов).
Мартвили – округ № 8
- Миндиа Габисония — Грузинская мечта — 50,097% (775 голосов);
- Зураб Бигвава — За Грузию — 49,903% (772 голоса).
Мартвили – округ № 9
- Георгий Джиджелава — Европейские социалисты — 50,446% (678 голосов);
- Гоги Басилая — Грузинская мечта — 49,554% (666 голосов).
Зугдиди — округ № 4
- Ираклий Джанашия — Грузинская мечта — 52,173% (1753 голоса);
- Звиад Джгаркава — Единое национальное движение — 47,827% (1 607 голосов).
Цаленджиха — округ № 1
- Гела Абуладзе – За Грузию — 53,457% (1879 голосов);
- Валериане Кварацхелия — Грузинская мечта — 46,543% (1636 голосов).
Цаленджиха — округ №4
- Мамука Микава — Единое национальное движение — 50,348% (724 голоса);
- Лира Гурцкая — Грузинская мечта — 49,652% (714 голосов).
Цаленджиха – округ №5
- Нана Кекуа — Грузинская мечта — 53,463% (772 голоса);
- Белла Квирквия — Единое национальное движение — 46,537% (672 голоса).
Цаленджиха — округ №6
- Роман Кварацхелия — Единое национальное движение — 50,115% (655 голосов);
- Владимир Кварацхелия — Грузинская мечта — 49,885% (652 голоса).
Цаленджиха – округ №9
- Дато Месхия — Единое национальное движение — 50,125% (401 голос);
- Бакур Сонгулия — Грузинская мечта — 49,875% (399 голосов).
Чхороцку — округ №1
- Джано Пертаия — Грузинская мечта — 52,383% (1011 голосов);
- Рамаз Гулуа — Единое национальное движение — 47,617% (919 голосов).
Чхороцку – округ № 2
- Варлам Сичинава — Единое национальное движение — 51 381% (837 голосов);
- Мамука Пичхаия — Грузинская мечта — 48,619% (792 голоса).
Чхороцку – округ №5
- Шота Цурцумия — За Грузию — 57,152% (931 голос);
- Дато Квиртия — Грузинская мечта — 42,848% (698 голосов).
Чхороцку — округ №6
- Тариел Шенгелия – За Грузию — 56,055% (861 голос);
- Нугзар Джалагония — Грузинская мечта — 43,945% (675 голосов).
Чхороцку – округ №7
- Ачико Цирамуа – За Грузию — 50,479% (896 голосов);
- Гога Толордава — Грузинская мечта — 49,521% (879 голосов).
Кеда – округ №2
- Отар Харадзе — Грузинская мечта — 50,779% (619 голосов);
- Евгений Цинцадзе — Единое национальное движение — 49,221% (600 голосов).
Хелвачаури – округ № 5
- Элизбар Зоидзе — Грузинская мечта — 51 791% (1952 голоса);
- Мамука Джевайши — Единое национальное движение — 48,209% (1817 голосов).
Хелвачаури – округ №6
- Шота Путкарадзе — Грузинская мечта — 51 349% (1732 голоса);
- Давид Думбадзе — Единое национальное движение — 48,651% (1641 голос).
Хуло — округ №1
- Ираклий Болквадзе – За Грузию — 57,576% (342 голоса);
- Леван Махарадзе — Единое национальное движение — 42,424% (252 голоса).
Хуло – округ № 2
- Надим Деканадзе — Грузинская мечта — 53,504% (1191 голос);
- Тенгиз Шантадзе — Единое национальное движение — 46,496% (1035 голосов).
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