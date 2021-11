Вторые туры местных выборов: Грузинская мечта победила в 27 мажоритарных округах, оппозиция – в 15

По предварительным результатам Центральной избирательной комиссии Грузии, во втором туре местных выборов 30 октября на выборах депутатов местных сакребуло Грузинская мечта победила в 27 мажоритарных округах, а оппозиция – в 15.

Единое национальное движение получило дополнительные 7 мандатов в сакребуло в результате второго тура. Партия победила по мажоритарным округам Карели № 3, Озургети № 6, Мартвили № 3, Цаленджиха № 4, 6 и № 9, а также Чхороцку № 2.

Кандидаты от партии Георгия Гахария «За Грузию» победили в мажоритарных округах Озургети №1, Цаленджиха №1, Чхороцку №5, №6 и №7, а также в Хулойском округе №1. Всего в результате второго тура партия бывшего премьер-министра получила еще 6 мест в сакребуло по всей Грузии.

Кандидат от Свободной Грузии победил по мажоритарному округу Лентехи ​​№5, а кандидат от Европейских социалистов — по мажоритарному округу Мартвили №9.

По предварительным результатам, в остальных округах победили кандидаты от Грузинской мечты.

Тбилиси — округ №3 (Сабуртало)

Автандил Цинцадзе — Грузинская мечта — 55,523% (37289 голосов);

Борис Куруа – Гирчи – больше свободы — 44,477% (29 871 голос).

Рустави – округ №6

Григол Вепхвадзе — Грузинская мечта — 53,375% (4444 голоса);

Эрекле Долидзе — За Грузию — 46,625% (3882 голоса).

Кварели – округ № 9

Мамука Бериашвили — Грузинская мечта — 54,911% (492 голоса);

Рати Турашвили — За Грузию — 45,089% (404 голоса).

Ахмета — округ № 3

Эльдар Багакашвили — Грузинская мечта — 61,504% (679 голосов);

Малхаз Мачаликашвили — Единое национальное движение — 38,496% (425 голосов).

Тианети — округ № 1

Звиад Звиадаури — Грузинская мечта — 50,44% (803 голоса);

Нана Цалугелашвили — Тамаз Мечиаури За единую Грузию — 49,56% (789 голосов).

Душети — округ № 1

Георгий Инашвили — Грузинская мечта — 78,345% (890 голосов);

Иосеб Бучашвили — Единое национальное движение — 21,655% (246 голосов).

Каспи — округ № 5

Бадри Джаниашвили — Грузинская мечта — 62,035% (817 голосов);

Валерий Бакидзе — Единое национальное движение — 37,965% (500 голосов).

Карели — округ №1

Караман Роинишвили — Грузинская мечта — 54,71% (1510 голосов);

Темур Хосруашвили — Единое национальное движение — 45,29% (1250 голосов).

Карели – округ № 3

Муртаз Цискадзе — Единое национальное движение — 52,178% (1054 голоса)

Георгий Григалашвили — Грузинская мечта — 47,822% (966 голосов).

Хашури – округ № 7

Давид Метревели — Грузинская мечта — 62,248% (1235 голосов);

Темур Вардошвили — Единое национальное движение — 37,752% (749 голосов).

Они – округ №4

Мадлен Метревели — Грузинская мечта — 56,522% (195 голосов);

Тамаз Метревели — За Грузию — 43,478% (150 голосов).

Они – округ № 7

Мамука Квалашвили — Грузинская мечта — 60% (174 голоса);

Теймураз Девидзе – Лело за Грузию — 40% (116 голосов).

Лентехи ​​– округ №5

Георгий Шаврешиани — Свободная Грузия — 54,268% (178 голосов).

Бердия Зурабиани — Грузинская мечта — 45,732% (150 голосов)

Самтредиа – округ № 8

Паата Кохреидзе — Грузинская мечта — 56,893% (747 голосов).

Александр Кохреидзе — Единое национальное движение — 43,107% (566 голосов).

Чиатура – округ № 12

Вахтанг Цуцкиридзе — Грузинская мечта — 57,451% (640 голосов);

Реми Бицадзе — Единая Грузия — Демократическое движение — 42,549% (474 ​​голоса).

Цхалтубо – округ № 11

Ревази Дидава — Грузинская мечта — 58,943% (636 голосов);

Ладо Кавелашвили — Единое национальное движение — 41,057% (443 голоса).

Озургети — округ № 1

Георгий Сирадзе — За Грузию — 54,461% (1404 голоса).

Лела Саджая — Грузинская мечта — 45,539% (1174 голоса);

Озургети — округ № 6

Раинди Думбадзе — Единое национальное движение — 54,528% (1397 голосов)

Георгий Чаганава — Грузинская мечта — 45,472% (1165 голосов).

Озургети – округ № 11

Нино — Махарадзе — Грузинская мечта — 53,855% (1376 голосов);

Дата Микелашвили — Независимый кандидат — 46,145% (1179 голосов).

Озургети – округ № 12

Тите Мгеладзе — Грузинская мечта — 7,315% (1093 голоса);

Шалва Тавдишвили — Единое национальное движение — 42,685% (814 голосов).

Чохатаури — округ № 10

Звиад Мамаладзе — Грузинская мечта — 51 717% (467 голосов);

Мамука Джинчарадзе – За Грузию — 48,283% (436 голосов);

Сенаки — округ № 3

Гига Цурцумия — Грузинская мечта — 53,055% (1806 голосов);

Лаша Кучава — Единое национальное движение — 46,945% (1598 голосов).

Сенаки — округ № 8

Шакро Какаия — Грузинская мечта — 53,94% (664 голоса);

Мамука Абшилава — Единое национальное движение — ЕНД — 46,06% (567 голосов).

Мартвили – округ № 3

Коба Асабашвили — Единое национальное движение — 50,72% (493 голоса);

Георгий Габуния — Грузинская мечта — 49,28% (479 голосов).

Мартвили – округ № 8

Миндиа Габисония — Грузинская мечта — 50,097% (775 голосов);

Зураб Бигвава — За Грузию — 49,903% (772 голоса).

Мартвили – округ № 9

Георгий Джиджелава — Европейские социалисты — 50,446% (678 голосов);

Гоги Басилая — Грузинская мечта — 49,554% (666 голосов).

Зугдиди — округ № 4

Ираклий Джанашия — Грузинская мечта — 52,173% (1753 голоса);

Звиад Джгаркава — Единое национальное движение — 47,827% (1 607 голосов).

Цаленджиха — округ № 1

Гела Абуладзе – За Грузию — 53,457% (1879 голосов);

Валериане Кварацхелия — Грузинская мечта — 46,543% (1636 голосов).

Цаленджиха — округ №4

Мамука Микава — Единое национальное движение — 50,348% (724 голоса);

Лира Гурцкая — Грузинская мечта — 49,652% (714 голосов).

Цаленджиха – округ №5

Нана Кекуа — Грузинская мечта — 53,463% (772 голоса);

Белла Квирквия — Единое национальное движение — 46,537% (672 голоса).

Цаленджиха — округ №6

Роман Кварацхелия — Единое национальное движение — 50,115% (655 голосов);

Владимир Кварацхелия — Грузинская мечта — 49,885% (652 голоса).

Цаленджиха – округ №9

Дато Месхия — Единое национальное движение — 50,125% (401 голос);

Бакур Сонгулия — Грузинская мечта — 49,875% (399 голосов).

Чхороцку — округ №1

Джано Пертаия — Грузинская мечта — 52,383% (1011 голосов);

Рамаз Гулуа — Единое национальное движение — 47,617% (919 голосов).

Чхороцку – округ № 2

Варлам Сичинава — Единое национальное движение — 51 381% (837 голосов);

Мамука Пичхаия — Грузинская мечта — 48,619% (792 голоса).

Чхороцку – округ №5

Шота Цурцумия — За Грузию — 57,152% (931 голос);

Дато Квиртия — Грузинская мечта — 42,848% (698 голосов).

Чхороцку — округ №6

Тариел Шенгелия – За Грузию — 56,055% (861 голос);

Нугзар Джалагония — Грузинская мечта — 43,945% (675 голосов).

Чхороцку – округ №7

Ачико Цирамуа – За Грузию — 50,479% (896 голосов);

Гога Толордава — Грузинская мечта — 49,521% (879 голосов).

Кеда – округ №2

Отар Харадзе — Грузинская мечта — 50,779% (619 голосов);

Евгений Цинцадзе — Единое национальное движение — 49,221% (600 голосов).

Хелвачаури – округ № 5

Элизбар Зоидзе — Грузинская мечта — 51 791% (1952 голоса);

Мамука Джевайши — Единое национальное движение — 48,209% (1817 голосов).

Хелвачаури – округ №6

Шота Путкарадзе — Грузинская мечта — 51 349% (1732 голоса);

Давид Думбадзе — Единое национальное движение — 48,651% (1641 голос).

Хуло — округ №1

Ираклий Болквадзе – За Грузию — 57,576% (342 голоса);

Леван Махарадзе — Единое национальное движение — 42,424% (252 голоса).

Хуло – округ № 2

Надим Деканадзе — Грузинская мечта — 53,504% (1191 голос);

Тенгиз Шантадзе — Единое национальное движение — 46,496% (1035 голосов).

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)