В США обеспокоены тем, что организаторы нападения на журналистов до сих пор не задержаны

Посол США в Грузии Келли Дегнан 28 июля выразила обеспокоенность тем, что организаторы нападений на журналистов 5-6 июля на улицах столицы до сих пор не задержаны.

«Очень хорошо видеть, что отдельные лица были задержаны и в их отношении начато расследование, но необходимо провести тщательное, беспристрастное, профессиональное расследование по этим делам», — сказала Келли Дегнан, добавив: «Вызывает беспокойство, что организаторы нападений не задержаны, и слишком очевидно, что это были целенаправленные, организованные нападения… важно, чтобы организаторы были привлечены к ответственности (за это)».

Американский дипломат подчеркнула, что против «всех лиц и организаторов», причастных к нападениям на журналистов и других граждан, должно быть начато расследование, они должны быть привлечены к ответственности и, по возможности, наказаны с полной строгостью закона.

Подчеркнув, что свобода СМИ играет решающую роль в здоровой демократической системе, посол Дегнан подчеркнула, что нападения на журналистов 5-6 июля были «особенно тревожными, поскольку они были хорошо организованы против журналистов, и это было частью выражения, которое мы наблюдаем за последний полтора года».

Посол США также подчеркнула важность наличия у власти «четких посланий о том, что насилие, язык вражды, организованные нападения на СМИ и других граждан недопустимы в Грузии, никто не станет этого терпеть и (такие действия) будут иметь правовые последствия».

5 июля не менее 53 представителей СМИ пострадали в результате нападений на журналистов со стороны противников ЛГБТ-марша. Среди них был Александр Лашкарава, оператор телекомпании «Пирвели», который был найден мертвым в своем доме спустя шесть дней после жестокого избиения.

В связи с насилием в отношении журналистов задержано 25 человек. МВД пока никого не задерживало за организацию насилия.

«Безопасность и авторитет каждого грузинского журналиста в Грузии требует того, чтобы были установлены личности всех, кто напал на мирных демонстрантов и журналистов 5 и 6 июля, а также тех, кто подстрекал к насилию. Они должны быть задержаны и привлечены к ответственности по закону», — сказал пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс 13 июля.

Полиция 16 июля провела обыски в домах членов ультраправых групп, организовавших насильственную акцию, 5-6 июля, и доставила их на опрос. Однако пока неизвестно, ведется ли расследование по факту организации насилия.

23 июля премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что все насильники, выявленные во время насильственной акции, «задержаны» и «наказаны».

