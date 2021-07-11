Митрополит Иоанэ Гамрекели, фото: «Мтавари архи»
Новости

Митрополит Гаенатский журналисту: «Тебе один раз уже попало, и еще раз попадет»

11/07/2021 - 17:58
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«Тебе один раз уже попало, и еще раз попадет, если не остановишься», — сказал митрополит Кутаисский и Гаенатский Иоанэ Гамрекели журналисту телекомпании «Мтвари архи» Ираклию Вачиберадзе в кафедральном соборе Баграти в Куисиси.

Иоанэ Гамрекели имел в виду инцидент, произошедший в мае, когда митрополит Ванский и Багдатский Антон Булухия нанес физическое оскорбление Ираклию Вачиберадзе. При этом митрополит назвал журналистов в целом «бесами» и «энерговампирами».

Тогда неправительственные организации осудили «тревожную» тенденцию нападений на журналистов со стороны священнослужителей. Они также призвали к «немедленному» расследованию преследования журналистов и созданию «свободных и безопасных условий труда» для СМИ.

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11/07/2021 - 17:58
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