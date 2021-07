Омбудсмен говорит о рисках возникновения «синдрома безнаказанности» в стране

По заявлению Народного защитника Грузии Нино Ломджария от 27 июля, тот факт, что организаторы гомофобного насилия 5-6 июля до сих пор не установлены, «создает синдром безнаказанности» в стране.

По словам народного защитника, с 5 июля случаи воспрепятствования журналистской деятельности, физического и словесного оскорбления журналистов «приняли ежедневный характер».

Омбудсмен заявляет, что в результате этого журналистская деятельность оказывается «под угрозой». При этом, «из-за рисков безопасности» такие случаи могут подтолкнуть представителей СМИ к «самоцензуре», «что нанесет ущерб свободе СМИ».

Она также отмечает, что вместо того, чтобы осуждать такие действия, мы часто видим со стороны лиц политических должностей «пренебрежительное отношение к журналистам, факты воспрепятствования их деятельности» и «политическое оправдание» таких случаев. «(Это) поощряет фон насилия против представителей СМИ», — заявляет омбудсмен.

Народный защитник поясняет, что в условиях, когда общество стало «крайне поляризованным» и стало еще «более нетерпимым к инакомыслию», на политиков возлагается «особая роль и ответственность».

5 июля по меньшей мере 53 журналиста получили увечья различной степени в результате гомофобного насилия со стороны участников контракции, направленной против «Марша достоинства» сторонников ЛГБТ-сообщества. Среди них был оператор телекомпании «Пирвели» Александр Лашкарава, который был найден мертвым в своем доме спустя шесть дней после его жестокого избиения.

В связи с нападением на журналистов в общей сложности задержаны 24 человека. 16 июля сотрудники правоохранительных органов обыскали дома организаторов насильственных акций и перевели их на опрос. Среди них были Гурам Палавандишвили, основатель НПО «Общество защиты прав детей» и его сын, которые придерживаются ультраконсервативных взглядов, а также сотрудники телевидения «Альт Инфо», связанного с бизнесменом Леваном Васадзе, основателем политического движения «Единство, сущность, надежда».

В МВД не пояснили, ведется ли расследование по факту организации насилия в их отношении.

