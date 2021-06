МВД начало расследование нападения на съемочную группу ТВ Пирвели

Министерство внутренних дел Грузии сообщило 30 июня, что начало расследование по факту насилия и создания препятствий в журналистской деятельности в отношении съемочной группы телеканала «Пирвели» в селе Цинцкаро Цалкского муниципалитета.

На видеозаписи инцидента, опубликованной ТВ «Пирвели», видно, что мужчина оскорбил съемочную группу, после чего срывает поролоновое покрытие микрофона и бросает в журналиста. На кадрах также видно, как наносит удар по камере оператора.

По утверждению журналиста, нападавшим на съемочную группу является Гоча Апрасидзе, дядя гамгебели (глава местной администрации) муниципалитета Цалка. По его словам, съемочная группа прибыла в село Цинцкаро по просьбе местных жителей для освещения вопроса, связанного с захватом «кланом Апрасидзе» земельных участков и различных административных зданий.

