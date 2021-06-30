Фото: скриншот из видео ТВ «Пирвели»
Новости

МВД начало расследование нападения на съемочную группу ТВ Пирвели

30/06/2021 - 20:35
2 1 minute read

Министерство внутренних дел Грузии сообщило 30 июня, что начало расследование по факту насилия и создания препятствий в журналистской деятельности в отношении съемочной группы телеканала «Пирвели» в селе Цинцкаро Цалкского муниципалитета.

На видеозаписи инцидента, опубликованной ТВ «Пирвели», видно, что мужчина оскорбил съемочную группу, после чего срывает поролоновое покрытие микрофона и бросает в журналиста. На кадрах также видно, как наносит удар по камере оператора.

По утверждению журналиста, нападавшим на съемочную группу является Гоча Апрасидзе, дядя гамгебели (глава местной администрации) муниципалитета Цалка. По его словам, съемочная группа прибыла в село Цинцкаро по просьбе местных жителей для освещения вопроса, связанного с захватом «кланом Апрасидзе» земельных участков и различных административных зданий.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
30/06/2021 - 20:35
2 1 minute read

მსგავსი/Related

Назначен новый руководитель Департамента полиции региона Кахети

21/06/2021 - 13:28

МВД демонтировало железные заграждения у села Гумати

17/06/2021 - 19:45

НПО призывают правительство незамедлительно вмешаться в дела Ниноцминдского детского пансиона

04/06/2021 - 14:44

Полицейский обвинил МВД в «незаконных» действиях против протестующих и волняется со службы

02/06/2021 - 20:05
Back to top button