Премьер-министр о событиях 5 июля: «Если на улице происходила какая-то драка, государство предотвратило это»

«Если на улице происходила какая-то драка, государство предотвратило это», — заявил сегодня журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя в очередной раз гомофобное насилие, которое имело место на улицах в центре Тбилиси 5 июля.

Ираклий Гарибашвили также подчеркнул, что все насильники, выявленные в ходе контракции противников «Марша достоинства» сторонников ЛГБТ-сообщества 5 июля, «задержаны» и «наказаны». Премьер-министр также обвинил настроенные к властям критически СМИ в насилии в отношении него и заявил, что они являются «партийными активистами».

«Вы обычные насильники… Вы сейчас применяете насилие надо мной, это насилие, это агрессия», — сказал он журналистам, отвечая на их вопросы о событиях 5 июля.

По состоянию на 23 июля МВД задержало в общей сложности 28 человек в связи с событиями 5-6 июля в столице, в том числе 24 человека за насилие над журналистами. Следствие в их отношении проводится по обвинениям в создании препятствий журналистам в профессиональной деятельности, преследовании и участии в организованном насилии.

Примечательно, что следствие до сих пор не задержало организаторов насилия, из-за чего воасти подвергаются критике со стороны СМИ и гражданского общества.

16 июля МВД провело обыски в домах организаторов насильственных акций, прошедших 5-6 июля. Правоохранителями были проведены обыски в домах, в том числе, основателя НПО «Общество защиты прав детей» Гурама Палавандишвили и его сына, которые отличаются ультраконсервативными взглядами, а также сотрудников телевидения «Альт Инфо», связанного с бизнесменом с ультраконсервативными взглядами, основателем политического движения «Единство, сущность, надежда» (ЭРИ) Леваном Васадзе, и доставили их в отделение полиции для опроса.

После опроса, длившегося в течение нескольких часов, они покинули отделение полиции так, что их не задерживали. Министерство внутренних дел не делало официального заявления и не поясняло, ведется ли расследование в их отношении по факту организации насилия.

Примечательно, что телекомпания «Альт Инфо» сыграла ключевую роль в организации акции и мобилизации граждан против запланированного на 5 июля «Марша Достоинства» в поддержку ЛГБТ прав, который был отменен из-за отсутствия гарантий безопасности. Патриархия ГПЦ также призвала своих прихожан собраться 5 июля на проспекте Руставели.

