Посол США критикует премьер-министра за менее решительные действия во время событий 5 июля

Посол США в Грузии Келли Дегнан вчера подвергла критике премьер-министра Ираклия Гарибашвили, заявив, что ситуация, возникшая во время насилия против журналистов 5 июля, в результате которого пострадали 53 журналиста, требовали более решительных действий со стороны лидера, чего мы не видели.

«В ситуации, когда имеет место насилие и осуждение насилия против граждан Грузии и, конечно же, журналистов, мы ожидали, что премьер-министр сыграл бы ведущую роль в урегулировании ситуации. Поэтому мы были разочарованы, когда не увидели более решительных действий лидера в те дни», — сказала Келли Дегнан.

«США много работали с грузинскими правоохранительными органами, чтобы улучшить возможности, необходимые для управления массами. Поэтому, мы были разочарованы, когда эта подготовка и оборудование не использовались в то время, когда стало очевидно, что в массах есть те, кто хотел применить силу», — добавила посол США.

«Я убеждена, что большинство граждан Грузии не поддерживают насилие ни при каких обстоятельствах и, конечно, не поддерживают насильственные нападения на гражданских лиц и журналистов, которые выполняют свою работу», — заявила Келли Дегнан.

