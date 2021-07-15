Ираклий Кобахидзе. Фото: facebook.com/KobakhidzeOfficial
Новости

Ираклий Кобахидзе: Иногда заявления международных партнеров бывают «поспешными»

15/07/2021 - 15:09
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В ответ на заявление посла США в Грузии Келли Дегнан, в котором она подвергла критике премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за «менее решительные действия» при оценке событий в Тбилиси 5 июля, лидер Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил: «К сожалению, международный партнеры иногда делают поспешные заявления».

В интервью телекомпании «Рустави-2» Ираклий Кобахидзе отметил 14 июля, что «мы также видим некоторые недостатки в заявлении (Келли Дегнан)».

Он также подчеркнул, что «мы слышали и другие поспешные заявления, в том числе о том, что смерть журналиста связана с насилием 5 июля… а потом оказалось, что это заявление не соответствовало действительности». Председатель Грузинской мечты, скорее всего, имел в виду заявление Посольства США от 11 июля, в котором посольство призывало к спокойствию и завершению насилия, «которое уже привело к трагической гибели одного человека».

Оператор телеканала «Пирвели» Александр Лашкарава был найден мертвым 11 июля, через шесть дней после нападения на него со стороны представителей ультраправых и ультраконсервативных групп в центре Тбилиси. В МВД на основании промежуточного заключения химической экспертизы заявили, что причиной его смерти могла быть передозировка наркотиков.

Члены семьи, друзья и коллеги Лашкарава выражают недоверие версии ведомства и заявляют, что власти пытается дискредитировать покойного. По их словам, Лашкарава принимал морфин для снятия боли, вызванной нанесенными ему травмами, что подтверждается его историей болезни.

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15/07/2021 - 15:09
4 1 minute read

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