Ираклий Кобахидзе: Иногда заявления международных партнеров бывают «поспешными»

В ответ на заявление посла США в Грузии Келли Дегнан, в котором она подвергла критике премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за «менее решительные действия» при оценке событий в Тбилиси 5 июля, лидер Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил: «К сожалению, международный партнеры иногда делают поспешные заявления».

В интервью телекомпании «Рустави-2» Ираклий Кобахидзе отметил 14 июля, что «мы также видим некоторые недостатки в заявлении (Келли Дегнан)».

Он также подчеркнул, что «мы слышали и другие поспешные заявления, в том числе о том, что смерть журналиста связана с насилием 5 июля… а потом оказалось, что это заявление не соответствовало действительности». Председатель Грузинской мечты, скорее всего, имел в виду заявление Посольства США от 11 июля, в котором посольство призывало к спокойствию и завершению насилия, «которое уже привело к трагической гибели одного человека».

Оператор телеканала «Пирвели» Александр Лашкарава был найден мертвым 11 июля, через шесть дней после нападения на него со стороны представителей ультраправых и ультраконсервативных групп в центре Тбилиси. В МВД на основании промежуточного заключения химической экспертизы заявили, что причиной его смерти могла быть передозировка наркотиков.

Члены семьи, друзья и коллеги Лашкарава выражают недоверие версии ведомства и заявляют, что власти пытается дискредитировать покойного. По их словам, Лашкарава принимал морфин для снятия боли, вызванной нанесенными ему травмами, что подтверждается его историей болезни.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)