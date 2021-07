Цулукиани говорит о необходимости закона, ограничивающего «фейковые новости»

Министр культуры Грузии Теа Цулукиани, которая недавно была назначена вице-премьером, заявила 12 июля в интервью телеканалу POSTV, что необходимо принять закон для искоренения «фейковых новостей».

По словам Цулукиани, «в обществе укоренилось мнение» о том, что свобода слова — это «какое-то неприкосновенное божество, к которому нельзя прикоснуться. Однако свобода выражения мнения — единственная статья Европейской конвенции, в которой прямо говорится, что она имеет очень важные обязательства».

По ее словам, одна из обязанностей СМИ — «предоставлять общественности правильную и проверенную информацию, иначе это не свобода выражения».

Министр культуры также отметила, что СМИ пытаются создать ощущение, будто «страна рушится, правительство убило оператора, Илия II должен быть задержан».

Общество нуждается в дополнительных разъяснениях, что свобода выражения мнений не является «неограниченной», — сказала министр культуры. По ее словам, соответствующий закон был написан еще тогда, когда она была министром юстиции, но «его положили на полку», потому что «это не является политически популярной темой».

«Если я буду говорить об этом, то правозащитникам это может не понравиться и могу стать объектом острой критики», — сказала Цулукиани.

Интервью с министром культуры было опубликовано на фоне напряженности в стране после того, как 11 июля в собственном доме был найден мертвым оператор телеканала «Пирвели» Александр Лашкарава, жестоко избитый во время насильственных действий 5 июля. Оппозиционные партии, НПО и медиа-группы обвиняют власти в поощрении насилия. Телеканалы, критически настроенные к Грузинской мечте, также потребовали отставки правительства.

Между тем премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что телеканалами «Мтавари архи», «Пирвели» и «Формула» управляет управляет экс-президент Михаил Саакашвили на «украденные деньги». Члены Грузинской мечты, в том числе Теа Цулукиани, обвинили телеканалы в использовании трагедии в политических целях.

