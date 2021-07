В организации вчерашнего насилия оппозиция обвиняет власти страны

В совместном заявлении от 6 июля оппозиционные политические партии обвинили власти Грузинской мечты в «организации» и «пропаганде» вчерашнего насилия на улицах Тбилиси.

Тринадцать оппозиционных партий и движений, в том числе Единое национальное движение, Европейская Грузия и Стратегия Агмашенебели, заявили, что правящая партия стала «открытым союзником антизападных агрессивных группировок». «Необходимо, чтобы демократический политический спектр и все обществе сконцентрировалось на смене власти, и в то же время четко отстраниться от любых насильственных черносотенных групп», — говорится в заявлении.

«Умышленное бездействие полиции перед лицом организованного массового насилия шокирует», — заявили оппозиционные партии, добавив, что «активистов, журналистов и граждан, по поручению МВД, оставили на милость преступников, отказались их защищать и не выполнили своих обязанностей».

«Вместо того, чтобы предотвратить массовое насилие на улицах столицы, представители власти перекладывают ответственность на политическую оппозицию, самих мишеней насилия и пострадавших, подтверждая, что их цель не в обеспечении безопасности мирных жителей, а их запугивание и дальнейшее поощрение насилия», — говорится в заявлении.

Заявление также подписали: «Пора», «Гирчи — больше свободы», Свободные демократы, Прогресс и свобода, Демократическое движение — Единая Грузия, Закон и справедливость, Гражданский альянс за свободу, Христианско-демократическое движение за справедливость, Победившая Грузия.

Европейская Грузия объявила о намерении провести сегодня в 20:00 акцию протеста перед зданием Парламента.

