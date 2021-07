Четыре телеканала Грузии прекратили вещание на 24 часа в знак протеста

Четыре грузинских телеканала, настроенных критически к властям, в том числе, «Мтавари архи», «Пирвели», «Формула» и «Кавкасиа» 14 июля, с 07:00 утра на 24 часа прекратили вещание с требованием наказания виновных в насилии в отношении журналистов 5 июля этого года.

В эфире всех четырех телеканалов на черном фоне вынесены имена и фамилии пострадавших 5 июля журналистов, а также надпись «Иракли Гарибашвили должен уйти в отставку! Наказать всех виновных!».

В знак протеста вчера региональные телеканалы также временно прекратили вещание на 10 минут.

Протест представителей СМИ последовал за смертью оператора телекомпании «Пирвели» Александра (Лексо) Лашкарава, который был найден мертвым в своем доме 11 июля, через 6 дней после того, как был жестоко избит агрессивными противниками «Марша достоинства». Лексо Лашкарава был похоронен вчера на кладбище Джикия в Тбилиси.

На основании промежуточного заключения химической экспертизы МВД заявляет, что причиной смерти Лашакарава могла быть передозировка наркотиков. Семья не разделяет версию следственного ведомства.

Смерть Александра Лашкарава вызвала протесты представителей СМИ, гражданских активистов, оппозиционных политиков и простых граждан. 11-12 июля они также провели масштабные акции протеста с требованием отставки Ираклия Гарибашвили и его правительства.

5 июля по меньшей мере 53 журналиста пострадали в результате массовых нападений на журналистов со стороны участников акции, организованной ультраправыми и ультраконсервативными группами, а также Православной Церковью против «Марша гордости» ЛГБТ-сообщества. В числе пострадавших был и Александр Лашкарава. Всего МВД задержало 18 человек за насилие в отношении журналистов, в том числе 5 человек за насилие в отношении журналистов телекомпании «Пирвели».

