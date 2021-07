На акции у офиса Грузинской мечты задержали 12 человек

У здания Парламента в центре Тбилиси вновь собрались протестующие вчера вечером после смерти оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава, которые позже переместились к офису правящей Грузинской мечты, где полиция задержала 12 человек по обвинениям в административном правонарушении.

По сообщениям, среди задержанных есть члены оппозиционных партий, а именно — Тенгиз Киртадзе и Цотне Ломидзе из «Гирчи — больше свободы» и Тазо Датунашвили из «Лело». Также активисты Лука Имедашвили из движения «Позор» и Шушана Мацаберидзе из движения «Пора». Вчера также был задержан ведущий Общественного вещателя Ираклий Абсандзе.

Аресты начались после того, как протестующие забросали офис Грузинской мечты яйцами и попытались залить здание красной краской. Обстановка обострилась после того, как МВД опубликовало промежуточные результаты экспертизы в рамках расследования смерти Лашкарава, согласно которым, причиной смерти оператора, который неделю назад был жестоко избит представителями ультраправых группировок, могла быть передозировка наркотиков. Семья Лашкарава, его друзья и коллеги-журналисты выражают недоверие результатам экспертизы.

Аресты производились на фоне мелких стычек между активистами и полицией. Согласно распространенной информации, Ираклий Абсандзе сломал руку при задержании. Коалиция за адвокацию СМИ заявила, что на видео видно, что Абсандзе не сопротивляется полиции.

Коалиция отметила, что Ираклий Абсандзе в последние дни протестовал против насилия в отношении журналистов в социальной сети и критиковал представителей власти. Коалиция призвала МВД «воздержаться от использования аналогичного механизма для преследования и запугивания журналистов».

Напряженность в Тбилиси обострилась за последние два дня после того, как Александр Лашкарава, оператор телеканала «Пирвели», был найден мертвым в своем доме 11 июля, через шесть дней после того, как его жестоко избили гомофобные группы.

