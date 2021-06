Министерство экономики дает разъяснения по проекту Намахванской ГЭС

Министерство экономики Грузии заявило 2 июня, что проект Намахванской ГЭС является «одним из наиболее хорошо изученных проектов» в энергетическом секторе Грузии, отметив, что исследования по экономической оценке проекта за 2007-2019 годы были проведены четырьмя различными независимыми консалтинговыми компаниями, которые «подтвердили целесообразность его реализации».

Заявление было сделано на фоне многомесячных протестов против проекта Намахванской ГЭС. Противники проекта сомневаются в его социально-экономической и экологической целесообразности.

По информации Министерства экономики, в декабре 2007 года сербско-итальянская группа (SEEC) провела финансируемую Всемирным банком «Стратегическую экологическую оценку развития энергетической системы Грузии», которая рассматривала 15-летний период планирования. «Из всех рассмотренных вариантов проект Намахванской ГЭС считается лучшим проектом для подключения к энергосистеме Грузии», – заявили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что согласно социально-экономической оценке, отраженной в докладе об оценке воздействия на окружающую среду, подготовленного грузинской компанией «Гама Консалтинг» в 2015 году, польза от проекта намного перевешивает вред, который может нанести его реализация.

Ведомство также напомнило о документе Энергетической стратегии Грузии, который был подготовлен в августе 2018 года по запросу Министерства экономики и устойчивого развития Грузии компанией McKinsey & Company, согласно которому Намахвенская ГЭС является «экономически оправданным энергетическим объектом», который «полностью отвечает международным стандартам». Следует отметить, что тогдашний министр экономики Георгий Кобулия, который был назначен на эту должность в июле 2018 года, ранее работал в той же консалтинговой компании в течение 18 лет и в основном служил в его московском офисе.

По сообщению Министерства экономики, анализ проекта Намахванской ГЭС в январе 2019 года также представила международная консалтинговая компания Nera. Согласно докладу, Намахванская ГЭС является одним из проектов, совокупность экономических и энергетических характеристик которого позволяет строить проект с учетом методологии наименьших расходов (т.н. least-cost). По информации Министерства экономики, в исследовании также анализируется фискальное давление строительства электростанции. Учитывая другие положительные факторы проекта, это давление не считается критическим и в несколько раз меньше фискального давления других крупных стратегических проектов.

В документе «Концепция энергетической политики Грузии», подготовленном по заказу Энергетической программы Агентства международного развития США (USAID), анализ прошлого опыта страны в энергетическом секторе показал, что стратегические решения в этой области «не принимаются на основе адекватного и достаточного анализа информации и исследований». Согласно тому же документу, в Грузии нет соответствующих систем и процедур для «поддержки процесса принятия решений на экспертном, исследовательском и профессиональном уровне».

Предыстория

Проект каскада Намахванской ГЭС включает в себя две ГЭС мощностью 333 и 100 МВт на реке Риони. Благодаря «крупным иностранным инвестициям» в размере 800 миллионов долларов США правительство Грузии надеется повысить энергетическую безопасность и обеспечить работой до 1600 человек.

Активисты, выступающие против проекта, общественные организации и местные жители в качестве аргумента для своего протеста называют контракта с инвестором, который принесет вред, и воздействием на окружающую среду.

В настоящее время оппоненты проекта требуют от правительства расторгнуть договор с инвестором, и чтобы компания, занимающаяся строительством, покинула ущелье Риони. Протестующие также требуют начала расследования в отношении всех лиц, включая министра экономики Натию Турнава, которые работали над подготовкой контракта с компанией и подписали его. Активисты также призывают к установлению моратория на аналогичные проекты до разработки скоординированной энергетической политики.

Другие подробности о событиях вокруг Намахванской ГЭС читайте по этой ссылке.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)