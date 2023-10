Еще трое сотрудников покинули Национальный банк Грузии

Начальник Отдела развития политики регулирования Департамента надзорной политики Национального банка Грузии Эка Берианидзе подала в отставку. Эту информацию она подтвердила интернет-изданию bm.ge.

Берианидзе занимала различные должности в Национальном банке с 2016 года. Она участвовала в процессах разработки регулирующих актов о конкуренции в финансовом секторе.

10 октября из НБГ ушла и начальник Юридического департамента Тамар Кусикашвили. «Я подтверждаю. Остальное не буду комментировать», – сказала она.

Ранее, в конце сентября, НБГ покинул начальник Департамента по управлению человеческими ресурсами Гванца Цкитишвили.

Отток сотрудников из НБГ начался после того, как исполняющая обязанности президента банка Натиа Турнава внесла изменения в правила исполнения санкций, согласно которым «международные санкции не будут применяться к гражданину Грузии, пока не будет вынесен обвинительный приговор против него по соответствующему делу в грузинском суде». В результате этих изменений находящемуся под санкциями США Отару Парцхаладзе больше не будет ограничен доступ к банковским активам и осуществлению финансовых операций.

В результате спорного решения Турнава сразу покинули свои должности три вице-президента – Папуна Лежава, Арчил Мествиришвили и Николоз Гагуа, а позже со своего поста ушел и Георгий Бакрадзе, советник главы НБГ.

