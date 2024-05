Министр экономики объявил китайско-сингапурский консорциум победителем отборочного конкурса по порту Анаклия

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили объявил 29 мая, что китайско-сингапурский консорциум стал победителем конкурса по отбору частного партнера для глубоководного порта Анаклия, о чем будет официально объявлено в ближайшие дни.

Министр отметил, что два финалиста – китайско-сингапурский консорциум и швейцарско-люксембургская компания – которые были определены в сентябре прошлого года, должны были до 20 мая 2024 года представить свои проектные предложения Агентству развития глубоководного порта Анаклия, хотя только китайско-сингапурский консорциум представил свое предложение.

Швейцарско-люксембургской компанией была Terminal Investment Limited, которая, по словам Давиташвили, не смогла представить предложение, несмотря на продление срока с февраля до мая. В китайский консорциум, который также попросил о продлении срока и смог вовремя подать заявку, входят China Communication Constriction Company LTD и China Harbour Investment, чьи субподрядчики включают China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co Ltd.

«Агентство с привлечением международных консультантов изучило соответствующие банковские гарантии, представленные кандидатами. Поэтому в ближайшие дни у нас будут уточнения (с китайским консорциумом», после чего мы объявим китайский консорциум победителем», – сказал Давиташвили.

Он также заявил, что государственная компания «Глубоководный порт Анаклия», которой принадлежит 51% проекта, в ближайшее время начнет свою часть строительства. В то же время продолжается поиск еще одной частной компании для осуществления строительства порта, и, по словам Давиташвили, тендер на строительство проводился по правилам Всемирного банка и заявки подали три компании-кандидата. Давиташвили отметил, что эти заявки рассматриваются и победитель тендера будет объявлен в ближайшие дни.

