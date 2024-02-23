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Ираклий Кобахидзе, Натиа Турнава, Бека Гогичаишвили. Источник: gov.ge
Новости

Более 150 тысячам пенсионеров снизят проценты по кредитам

Civil.ge Send an email 23/02/2024 - 16:05
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Согласно решению правительства Грузии, для более чем 150 тысяч пенсионеров, взявших кредиты до 2023 года, проценты по кредиту будут снижены и уравнены с процентами, установленным с 2023 года.

Такое решение было принято на встрече, прошедшей в Администрации правительства, где премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с исполняющей обязанности президента Национального банка Натией Турнава и генеральным директором Либерти банка Бекой Гогичаишвили.

По словам Натии Турнава, пенсионные кредиты, взятые до 2023 года, включая овердрафты, – это «кредиты, взятые под достаточно высокую процентную ставку… кредиты в среднем выше 30%», процентную ставку по которым планируется снизить. Она также заявила, что НБГ будет работать с Либерти банком над реализацией решения, датой начала и конкретными процедурами.

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Civil.ge Send an email 23/02/2024 - 16:05
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