В Совете НБГ назначены два новых вице-президента

Национальный банк Грузии объявил 30 ноября, что, по решению Совета банка, вице-президентами Национального банка стали Экатерине Микабадзе и Экатерине Галдава.

Новоназначенные вице-президенты уже были и остаются членами совета. Парламент Грузии поддержал кандидатуры Экатерине Микабадзе и Экатерине Галдава на должности членов Совета Национального банка на семилетний срок в 2021 году.

Наряду с должностями членов совета они теперь будут еще и вице-президентами НБГ.

Прежде чем стать членом Совета Национального банка Грузии, Экатерине Микабадзе в 2019-2021 годах была первым заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии. Она возглавляла направление экономического анализа и развития рынка капитала. Она руководила направлением макроэкономического анализа и планирования фискальной политики в Министерстве финансов Грузии. До этого на протяжении нескольких лет занимала различные должности в Департаменте макроэкономики и статистики Национального банка Грузии (2011-2013). Она также работала в Государственном департаменте статистики (1995-2007).

В 2008 году Микабадзе получила степень магистра экономических наук Токийского международного университета. В 1995 году получила степень бакалавра Тбилисского технического университета.

Экатерине Галдава имеет многолетний опыт работы в Национальном банке Грузии. В 2005-2007 годах она была членом совета директоров и вице-президентом банка. Многие годы она работала в Департаменте макроэкономической политики и монетарных операций Национального банка Грузии, была советником президента Национального банка по экономическим вопросам, а также работала в грузинском офисе Постоянного представительства МВФ. Прежде чем стать членом правления Национального банка, Экатерине Галдава занимала высокие должности в различных государственных и частных организациях.

Она также работала в Министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии, сначала в качестве руководителя Департамента отношений с партнерами по инфраструктурной политике и развитию с 2017 по 2018 год, а затем в качестве советника с 2020 по 2021 год.

Галдава имеет степень магистра экономики. С 2001 по 2002 год училась в колледже Уильямса, Уильямстаун, США.

Действующий совет Национального банка

В соответствии с Органическим законом Грузии «О Национальном банке» вице-президенты Национального банка назначаются Советом Национального банка по представлению президента Национального банка. Члены Совета избираются Парламентом сроком на семь лет по представлению президента Грузии. В настоящее время Совет Национального банка состоит из 6 членов.

Членами совета являются Натиа Турнава (первый вице-президент и исполняющий обязанности президента Национального банка); Экатерине Микабадзе, Экатерине Галдава, Роберт Синглетари, Теймураз Хомерики, Нана Кеинишвили. Парламент поддержал последних двух членов 21 сентября.

Изменения в НБГ начались после того, как исполняющая обязанности президента НБГ Натиа Турнава внесла изменения в правила применения санкций, согласно которым «международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если нет обвинительного приговора» против него по соответствующему делу в грузинском суде». Внесенные регулирования практически защищали бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе, который попал под санкции Министерства финансов США.

Спорное решение Турнава привело к отставке трех вице-президентов Национального банка Папуны Лежава, Арчила Мествиришвили и Николоза Гагуа. Позже такое же решение принял советник президента банка Георгий Бакрадзе.

